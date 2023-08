Miile de incendii forestiere istorice din Canada au emis numai în acest an echivalentul a peste un miliard de tone de dioxid de carbon, fără precedent, au estimat vineri autorităţile canadiene, relatează AFP, conform news.ro.

Aceasta corespunde practic cu emisiile anuale ale Japoniei, al cincilea cel mai mare poluator din lume, şi reprezintă mai mult decât emisiile anuale ale întregului sector aviatic global în 2022.

Canada a fost devastată de mii de incendii în acest an, aproape 6.000, dintre care 613 sunt considerate scăpate de sub control. Până acum, peste 12 milioane de hectare de pădure au fost distruse de flăcări în acest an. Canada se încălzește mai repede din cauza poziţiei sale geografice și s-a confruntat în ultimii ani cu fenomene meteorologice extreme a căror intensitate şi frecvenţă sunt intensificate de schimbările climatice.

Cum a devenit Montreal orașul cu cel mai poluat aer din lume

Cel puțin 100.000 de persoane au fost nevoite să-şi părăsească locuinţele anul acesta din cauza incendiilor. "Indiferent unde locuieşti în Canada, poţi fi deranjat de fum", a adăugat Theresa Tam, ofiţerul şef pentru sănătate publică din Canada. Ea a avertizat în legătură cu numeroşii poluanţi şi, în special, cu particulele fine prezente în fum, care reprezintă cea mai mare ameninţare pentru sănătate. În zonele foarte afectate de fumul de la incendii, autorităţile au deschis centre în care aerul este filtrat şi recomandă limitarea ieşirilor şi purtarea măştii în exterior.

La începutul verii, o perdea de fum acoperea Montrealul făcându-l oraşul cu cel mai poluat aer din lume, potrivit unei companii specializate, scrie AFP. "Este într-adevăr ca o ceaţă, cu excepţia faptului că acesta este fum de la incendiile de pădure. Este foarte greu să respiri, ustură puţin şi ochii", constată Fauve Lepage Vallée, 18 ani.

S-a doborât un record negativ

"Vara aceasta s-a transformat într-un adevărat maraton", a declarat vineri Michael Norton, directorul general al Canadian Forest Service, în timp ce vestul ţării se pregăteşte să traverseze un alt episod de caniculă.

"Estimările noastre preliminare indică faptul că emisiile pentru sezonul curent au depăşit echivalentul miliardului de tone de dioxid de carbon" şi riscul de incendiu ar urma să fie "peste normal" până în septembrie, a adăugat el.

La sfârşitul lunii iulie, emisiile de carbon cauzate de incendiile din Canada erau deja peste dublu faţă de recordul anual anterior din 2014, potrivit datelor observatorului european Copernicus.

În acest sezon, mega-incendiile s-au răspândit în toată ţara cu o intensitate remarcabilă, doborând recorduri în multe provincii.

Vineri, Canada era în alertă maximă de incendiu de exact 90 de zile, cea mai lungă perioadă înregistrată vreodată. Recordul anterior de 50 de zile datează din 2021.