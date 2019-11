Cum a explicat Cosmin Contra RUȘINEA cu Suedia: 'Cel mai slab meci din mandatul meu. Contractul meu expiră după meciul cu Spania'

Cosmin Contra, selecționerul echipei naționale de fotbal a României, a lăsat de înțeles că va părăsi postul după meciul de luni, cu Spania, în urma ratării calificării la EURO 2020 din preliminarii. Vineri, tricolorii au fost învinși de Suedia, pe Arena Naționala, scor 0-2, anunță MEDIAFAX.

"Suedia a fost mai bună, net superioară din toate punctele de vedere. Băieții au încercat, dar, din păcate, azi nu au putut pentru că au avut în față o echipă foarte solidă din toate punctele de vedere. Cred că e cel mai slab meci din mandatul meu. Sunt la dispoziția Federației. Contractul meu expiră în decembrie. Mai e un meci, luni, în Spania, și după aia vom vedea ce se va întâmpla, dar, în principiu, contractul meu expiră imediat după acest meci. Când pierzi cum am pierdut azi, orice părere trebuie respectată și nu am ce să comentez. Dacă Șumudică consideră că nu m-am informat e treaba lui", a declarat Contra, la PRO TV.

Ulterior, Contra a încercat să explice ce nu a funcționat în meciul cu Suedia și la ce se așteaptă de la meciul cu Spania, care va avea loc luni, în ultima rundă din preliminariile EURO 2020.

"E normal să fie nemulțumire, dar ne-a bătut o echipă net superioară. În prima repriză nu am reușit să ieșim din presingul adversarilor, au alergat mai mult decât noi. Sunt greșeli individuale, am și făcut la antrenamente aceste tranziții foarte rapide în jumătatea adversară. Din păcate, am pierdut marcajul, au alergat mai mult decât noi, au avut mult mai multă agresivitate în dueluri, nu ne-au lăsat să respirăm în dueluri și din păcate am pierdut acest meci. Calificarea s-a pierdut pe tot parcursul preliminarii. Din primul meci, când nu am reușit să scoatem un punct cu Suedia. Am condus Norvegia, 1-0, penaty ratat, puteam câștiga, poate altfel ar fi fost liniștea la acest joc.

Toată lumea e dezamăgită, inclusiv Răzvan Burleanu, staff-ul, jucătorii. Mi-am pus mari speranțe în acest joc. Eram convins că vom arăta altfel, dar, din păcate, nu s-a întâmplat. Avem mulți jucători tineri, o generație nouă care sigur poate învăța dintr-un asemenea meci. Și cum am mai zis, și din înfrângeri poți învăța. Veți afla după meciul din Spania (n.r. - dacă pleacă de la națională), mai avem 3 zile. După meciul cu Spania vom vedea ce se va întâmpla. Rădoi poate fi selecționer. Dacă el își dorește, de ce nu?! Acum că nu mai avem tensiunea rezultatului, poate băieții vor fi mai relaxați, vor juca fotbal. Știu să joace fotbal. Echipa Spaniei e clar net superioară nouă, dar după o asemenea înfrângere poate există acel orgoliu al jucătorilor", a mai spus Contra.

România a ratat calificarea la Campionatul European din 2020, după ce a acumulat 14 puncte în primele nouă runde, sub primele două clasate - Spania şi Suedia, deja calificate. Ultimul meci, fără miză reală, va avea loc luni, la Madrid, contra Spaniei.

Deşi nu mai poate obţine calificarea la EURO 2020 din preliminarii, tricolorii vor mai avea o şansă la barajul din Liga Naţiunilor, care presupune disputarea a două runde (semifinală şi finală) împotriva unei adversare care urmează să fie desemnată. Tragerea la sorţi pentru acest baraj va avea loc vineri, 22 noiembrie.