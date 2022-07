Cum a încetat știința să-i mai susțină pe atei și a început să arate spre Dumnezeu

Titlurile din ultima vreme nu au fost încurajatoare pentru credincioși. Un sondaj Gallup arată că procentul americanilor care cred în Dumnezeu a scăzut la 81% - o scădere de 10% în ultimul deceniu și un minim istoric. Această tendință accelerată este deosebit de pronunțată în rândul tinerilor adulți. Potrivit unui sondaj realizat de Pew Research Center, tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani sunt reprezentați în mod disproporționat în rândul așa-numiților "nones" - ateiști, agnostici și neafiliați religios.

Pastorii și alți lideri religioși au atribuit această tendință mai multor factori: tineri crescuți în afara bisericii, o lipsă de familiaritate cu liturghia și cultura bisericească, chiar și COVID-19.

Am găsit un alt răspuns în sondajul nostru național pentru a cerceta motivele care stau la baza acestei necredințe în creștere: o înțelegere greșită a științei.

Poate surprinzător, sondajul nostru a descoperit că mesajul perceput al științei a jucat un rol principal în pierderea credinței. Am descoperit că teoriile științifice despre evoluția neghidată a vieții au determinat, în special, mai mulți oameni să respingă credința în Dumnezeu decât îngrijorările legate de suferință, boală sau moarte. De asemenea, a arătat că 65 la sută dintre cei care se autointitulează atei și 43 la sută dintre agnostici cred că "descoperirile științei [în general] fac mai puțin probabilă existența lui Dumnezeu".

Este ușor de înțeles de ce a proliferat această percepție. În ultimii ani, mulți oameni de știință au apărut ca purtători de cuvânt celebri pentru ateism. Richard Dawkins, Lawrence Krauss, Bill Nye, Michael Shermer, regretatul Stephen Hawking și alții au publicat cărți populare în care susțin că știința face credința în Dumnezeu inutilă sau implauzibilă. "Universul pe care îl observăm are exact proprietățile la care ar trebui să ne așteptăm dacă, în fond, nu există niciun scop, niciun design... nimic altceva decât indiferență oarbă și nemiloasă", a scris Dawkins faimoasele cuvinte.

Cu toate acestea, între mesaj și realitate, există o deconectare majoră. În ultimul secol, descoperiri științifice importante au contestat dramatic ateismul bazat pe știință, iar trei dintre ele, în special, spun acum o poveste cu siguranță mai favorabilă lui Dumnezeu.

În primul rând, oamenii de știință au descoperit că universul fizic a avut un început. Această descoperire, susținută de astronomia observațională și de fizica teoretică, contrazice așteptările ateilor științifici, care au prezentat mult timp universul ca fiind etern și autoexistent - și, prin urmare, fără a avea nevoie de un creator extern.

Dovezile pentru ceea ce oamenii de știință numesc Big Bang au confirmat în schimb așteptările teiștilor tradiționali. Arno Penzias, laureat al premiului Nobel, care a contribuit la o descoperire cheie în sprijinul teoriei Big Bang-ului, a remarcat legătura evidentă dintre afirmația sa privind un început cosmic și conceptul de creație divină. "Cele mai bune date pe care le avem sunt exact ceea ce aș fi prezis, dacă nu aș fi avut nimic altceva pe care să mă bazez decât cele cinci cărți ale lui Moise...[și] Biblia în ansamblu", scrie Penzias.

În al doilea rând, descoperirile din fizică despre structura universului întăresc această concluzie teistă. Începând cu anii 1960, fizicienii au stabilit că legile și parametrii fizici fundamentali ai universului nostru sunt fin reglate, împotriva tuturor șanselor, pentru ca universul nostru să fie capabil să găzduiască viața. Chiar și ușoare modificări ale multor factori independenți - cum ar fi puterea atracției gravitaționale sau electromagnetice sau aranjamentul inițial al materiei și energiei în univers - ar fi făcut viața imposibilă. Oamenii de știință au descoperit că trăim într-un fel de "Univers Goldilocks", sau ceea ce fizicianul australian Luke Barnes numește un "Univers extrem de norocos".

Nu este surprinzător faptul că mulți fizicieni au ajuns la concluzia că acest reglaj fin improbabil indică un "reglaj fin" cosmic. După cum a susținut fostul astrofizician de la Cambridge, Sir Fred Hoyle, "o interpretare de bun simț a datelor sugerează că o inteligență superioară s-a jucat cu fizica" pentru a face viața posibilă.

În al treilea rând, biologia moleculară a dezvăluit prezența în celulele vii a unei lumi rafinate de nanotehnologie informațională. Printre acestea se numără codul digital din ADN și ARN - mașinării moleculare minuscule, construite în mod complex, care depășesc cu mult în capacitățile de stocare și de transmitere a datelor noastre de înaltă tehnologie digitală. Chiar și Richard Dawkins a recunoscut că "codul mașinii din gene este în mod straniu asemănător cu cel al unui computer" - ceea ce implică, se pare, activitatea unui programator principal la originea vieții. Cel puțin, descoperirile biologiei moderne nu sunt ceea ce s-ar fi așteptat cineva de la procese materiale oarbe.

Toate acestea subliniază o disparitate din ce în ce mai mare între percepția publică a mesajului științei și ceea ce arată de fapt dovezile științifice. Departe de a indica o "indiferență oarbă și nemiloasă", marile descoperiri ale ultimului secol indică designul rafinat al vieții și al universului și, probabil, un creator inteligent care se află în spatele a toate acestea.

Opinie publicată în revista americană Newsweek de Stephen C. Meyer. Acesta conduce Centrul pentru Știință și Cultură al Discovery Institute din Seattle. Și-a obținut doctoratul în filosofia științei la Universitatea Cambridge. Cartea sa "Return of the God Hypothesis: Trei descoperiri care dezvăluie mintea din spatele universului (HarperOne) este în curs de apariție.