Cum a răspuns Rareș Bogdan la scenariul candidaturii sale la Primăria Capitalei

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a răspuns, duminică, în glumă, speculațiilor privind o candidatură a sa la primăria Capitalei, în contextul în care candidatura lui Cătălin Cîrstoiu este în pericol.

Liberalii au mai multe variante de rezervă dacă e nevoie de un alt candidat la București, a spus recent președintele PNL Nicolae Ciucă. Neoficial, printre variantele PNL sunt Sebastian Burduja (liderul filialei București) și Rareș Bogdan, numărul doi pe lista candidaților PSD-PNL la europarlamentare.

„Înainte de orice, vreau să vă spun o chestiune simplă, pentru că ne urmăresc televiziunile din România, au căutat declarații de la mine astăzi, am refuzat să dau, am spus că sunt în diaspora și nu vreau să dau cale niciunei speculații. Și le spun de aici, de la Roma, ca mi-ar face mare, mare plăcere să candidez la Primăria Capitalei și mă gândesc foarte serios, dar încă nu am ales capitala. Încă nu știu dacă să candidez la Roma, să candidez la Londra, la Paris sau la Madrid. După ce vom hotărî împreună în care dintre capitale să candidez, vă promit că voi candida. După care discutăm și de București”, a glumit Rareș Bogdan.

„La București avem un candidat, pe domnul Cătălin Cîrstoiu”, a adăugat acesta.