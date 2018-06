Cum a devenit inexistentă fapta de conducere fără permis în cazul lui Sebastian Ghiță

Instanța supremă l-a achitat, joi, pe Sebastian Ghiță, în primă instanță, pentru mai multe infracțiuni, printre care și pentru cea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, magistrații constatând că fapta nu există.

Este vorba despre o faptă care ar fi avut loc pe 22 iulie 2012, Sebastian Ghiță fiind denunțat de Ștefan Crivăț în 2016. Bărbatul susținea în denunț că fostul parlamentar ar fi intervenit la șeful IPJ de la acea vreme, Viorel Dosaru, ca să nu îi facă dosar penal pentru conducerea fără drept a unui autoturism pe drumurile publice, "în condiţiile în care, având dreptul de a conduce suspendat în acea perioadă de către I.J.P. Constanţa, la data menţionată Ghiţă Sebastian Aurelian fiind oprit în trafic de către lucrătorii de poliţie rutieră pe raza com. Bărcăneşti, jud. Prahova, deoarece conducea autoturismul cu viteză peste limita legal admisă în localitate", se arată în rechizitoriul DNA.

Procurorii spuneau în rechizitoriu că denunțătorul a depus la dosar, printre alte probe, înregistrarea video capturată de aparatul radar și raportul întocmit de operatorul radar.

În denunț, potrivit DNA, se precizează că Viorel Dosaru le-ar fi spus polițiștilor care l-au oprit pe Ghiță să nu încheie proces verbal de constatare a faptelor, "ci să aplice procedura specifică situaţiei în care conducătorul auto nu a putut fi oprit, mai exact, de a transmite, ulterior, societăţii comerciale, proprietară a autoturismului condus de GHIŢĂ SEBASTIAN AURELIAN, o solicitare în urma căreia conducerea societăţii să transmită organului de poliţie datele de identificare ale persoanei care, la data de 22.07.2012, a condus autoturismul surprins de aparatul radar că a depăşit viteza legal admisă în localitate, lucru care s-a şi pus în practică".

Mai mulți polițisti ar fi confirmat, potrivit DNA, susținerile lui Crivăţ Ştefan. După ce ar fi fost depistat,Ghiță ar fi sunat la inspectorul șef, iar acesta i-ar fi contactat pe polițiștii aflați la fața locului.

"Obrejan s-a deplasat în faţa sediului menţionat mai sus şi a oprit efectiv autoturismul Mercedes precizat anterior. După aceea Obrejan a intrat în sediul Biroului însă nu îmi amintesc dacă avea supra sa documentele conducătorului auto oprit în trafic. La scurt timp după acesta în sediul poliţiei a intrat şi numitul Ghiţă Sebastian Aurelian – conducător auto al autoturismului oprit, pe care eu îl cunoşteam la acel moment. Ghiţă Sebastian ne-a spus că inspectorul şef Dosaru Viorel ne roagă să-l lăsăm să plece. Obrejan Ştefan a intrat în biroul dispecerului, iar eu am primit un telefon de pe un număr pe care nu îl aveam în agendă. Am răspuns ieşit afară din sediul poliţiei, pe aleea din curte, şi am constatat că cel care mă suna era Dosaru Viorel care mi-a spus din câte reţin, că ne cunoaştem de mult timp şi că el aici are nevoie de oameni de încredere, eu percepându-l ca fiind foarte supărat. Inspectorul şef mai mi-a precizat că are pe cineva care trebuie să vină la poliţia judeţeană şi se grăbeşte însă nu-mi amintesc dacă mi-a spus în mod explicit sau doar eu am dedus că se referă la Ghiţă Sebastian. La acel moment nu mai oprisem nici un alt autoturism în trafic", spune Gabriel Ionescu, martor.

"L-am întrebat pe operatorul radar Mocanu dacă pe înregistrarea video, la poziţia cea mai vizibilă surprinsă de camera aparatului radar, există o viteză pentru care se poate lua o măsură fără reţinerea permisului de conducere. Acesta ne-a răspuns că există o astfel de imagine şi sfătuindu-ne eu, Obrejan şi Buzoianu, am ajuns la concluzia că-i puteam aplica şoferului Ghiţă Sebastian un avertisment scris şi 6 puncte penalizare. Am ieşit în sala de instruire unde s-a aflat în toată această perioadă Ghiţă Sebastian, i-am adus la cunoştinţă că o să primească avertisment şi 6 puncte, iar acesta a răspuns dacă se poate „fără” întrucât mai are puncte de penalizare. Precizez că la acel moment eu personal nu verificasem baza de date în ceea ce-l priveşte pe conducătorul auto, întrucât măsura urma a fi luată de agentul constatator Obrejan Ştefan. Nu cunosc dacă ceilalţi colegi verificase la momentul acel baza de date în acest sens. Am dat din umeri, în sensul că nu se poate fără un avertisment, moment în care au apărat Obrejan Ştefan şi Buzoianu Ştefan care i-au spus lui Ghiţă Sebastian că poate pleca", se mai arată în declarație.

La dosar, procurorii au depus adrese ale MAI din care reiese că Sebastian Ghiță a fost verificat de Obrejan Ștefan și Buzoianu Hristea în baza de date a ministrului.

"În intervalul de timp 15:52:40 – 15:53:18 din data de 22.07.2012 cei doi martori au accesat baza de date cu privire la inculpatul Ghi?ă Aurelian Constantin de șase ori," spun procurorii.

DNA susținea, în rechizitoriu, că din adresele de la IPJ Prahova și Constanța rezultă că "la momentul 22.07.2012, în evidența informatizată a posesorilor de permis de conducere era implementată restricția impusă inculpatului Ghiță Sebastian Aurelian referitoare la suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, interdicţia fiind operată în evidenţe încă din data de 06.04.2012".

În ciuda celor prezentate de procurori, judecătorii au constatat că fapta redată nu a existat, iar Sebastian Ghiță nu a condus fără permis. DNA va contesta cu apel decizia. Înainte, magistrații instanței supreme care au dat decizia vor explica, concret, în motivare, cum au ajuns la concluzia că această faptă nu există.