Regrupări pe scena politică: Cum a sărit Iulian Bădescu în barca lui Victor Ponta

Fostul primar PSD al municipiului Ploiești, Iulian Bădescu, a explicat pentru ȘTIRIPESURSE.RO că nu a revenit total în politică dar îl ajută pe fostul premier Victor Ponta să adune cât mai mulți adepți prahoveni în partidul Pro România.

Știripesurse.ro: - Ce înseamnă că v-ați apropiat de Pro România?

Iulian Bădescu: - Am avut o discuție cu dl Victor Ponta, pe care îl cunosc de atâta vreme și înțeleg să sprijin așa, prin ce reprezint eu ca fost om politic în județul Prahova. Din 2015 nu mai sunt membru de partid, nici acum nu sunt membru de partid la Pro România. E mai mult așa, reprezentativ, nu am nicio funcție, nu am un rol bine definit în organizație, dar în discuțiile mele de natură privată, susțin proiectul Pro România. Sunt un simpatizant. Nu sunt acolo militant activ, nu merg la ședințe de partid și lucruri de genul acesta. Pur și simplu ajut la nivel informal.

- Se poate spune că ați revenit în politică?

O decizie de revenire totală în politică încă nu am luat-o, eu mai am încă un proces la Înalta Curte la completul de 5, am fost achitat în primă instanță și de o revenire faptică și de un proiect politic la care să muncesc în adevăratul sens al cuvântului, așa cum face un om politic, putem discuta numai în toamna acestui an. Până atunci, sunt un simpatizant al Pro România, îl respect pe Victor Ponta pentru ceea ce a făcut, a și ajutat mult municipiul Ploiești când am fost primar, așa că eu nu pot să las aceste lucruri în spate și să nu-mi aduc aminte așa cum fac alții.

- Cum îi ajutați pe cei din Pro România?

Păi, de exemplu, îi spun unui cunoscut de-al meu că Pro România este un proiect viabil. Dacă are încredere în mine pentru ceea ce am făcut eu pentru orașul Ploiești, pentru județul Prahova, se apropie de acest proiect.

- Deci promovare.

- Da, în discuțiile pe care le am cu diferiți oameni, promovez acest proiect. Susțin acest proiect, foarte mulți oameni în ziua de azi să știți că nu știu ce să mai facă, nu reușesc să vadă în viața politică de azi de o soluție viabilă, au nevoie și de cuvîntul unui om cu experiență.

- Excludeți o candidatură în 2020 la locale?

- Eu n-am nicio interdicție în acest sens, dar nu am așa ceva în minte. Viața m-a învățat să nu mai exclud nimic.

Fost senator PDL în 2008, Iulian Bădescu a trecut la PSD și a obținut la alegerile locale din 2012, din partea USL, funcția de primar al municipiului Ploiești, reședința județului Prahova. Bădescu a demisionat din funcția de primar în 2015, după ce a fost arestat preventiv de procurorii DNA. A fost condamnat definitiv, în noiembrie 2017, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la trei ani de închisoare cu suspendare, într-un dosar în care este acuzat de săvârşirea unor fapte de corupţie, legate printre altele şi de modul în care a fost finanţată echipa de fotbal Petrolul Ploieşti.

