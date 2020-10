Cum a slăbit Amalia Năstase 30 de kilograme

Amalia Năstase a povestit în emisiunea “La cină” cum a reușit să slăbească 30 de kilograme în jumătate de an.

"Nu am facut sport. Să te apuci de sport la 96 de kg… e un pic extrem. Am ținut o dietă, cu un medic nutriționist. O dietă care m-a ajutat să înțeleg ce făceam prost, ce nu aveam voie… Încetul cu încetul, în vreo 6 sau 7 luni, am dat jos kilogramele. Îi mulțumesc și acum doctorului, Giuseppe Castaldo îl cheamă. Am dat toate kilogramele pe care voiam să le dau jos și sunt alt om. Sunt un om normal care nu mănâncă zahăr, și nu va mai mânca zahăr, și nu mănâncă pâine și făinoase. Dar nu este o renunțare d'asta de parcă ți-a murit cineva drag, pur și simplu e un fel de a gândi - tu nu-ți mai permiți toate lucrurile alea", a spus Amalia Năstase la Digi 24.