Cum ar putea scăpa Laura Codruța Kovesi de revocare: Decizia CCR ar putea fi lovită de nulitate

"Situaţia e inedită. Dacă o persoană a participat la deliberări şi nu mai era judecător constituţional, am dubii că deciziile respective mai sunt valabile. Dar numai CCR însăşi poate decide dacă un membru de-al său a stat mai mult de 9 ani în funcție și ce se întâmplă cu acele decizii. Nu exista niciun for de control. Cineva trebuie să lămurească aceste aspecte pentru a se păstra credibilitatea şi autoritatea Curţii", a declarat, pentru stiripesurse.ro, judecătorul Cristi Danileţ.

Fostul membru CSM se referă la mandatul de judecător al CCR al lui Petre Lăzăroiu.

De altfel, asociaţia VeDem Just a cerut preşedintelui Curţii Constituţionale a României, Valer Dorneanu, constatarea vacantării postului de judecător în cazul lui Petre Lăzăroiu şi convocarea Plenului CCR pentru a se stabili "situația juridică a hotărârilor publicate în Monitorul Oficial la adoptarea cărora a participat un judecător având mandatul expirat".

Subiectul a fost adus în atenţia publică de judecătorul CSM Bogdan Mateescu.

"Tudorel Toader: "Nu există decizie CCR care să nu fie respectată de orice persoană sau autoritate."

Insa eu tot reflectez asupra caracterului general obligatoriu al oricarei decizii a CCR, nu doar al unora, pentru ca vreau sa inteleg si marturisesc ca sunt intr-un mic blocaj.

Am in vedere, asa cum am spus, situatia d-lui judecator constitutional care sta in functie de 10 ani, desi CCR a zis negru pe alb general obligatoriu acum vreo doua luni ca e neconstitutional mecanismul prin care se tinde la depasirea termenului constitutional de 9 ani.

Asadar dansul este in functie si azi. Situatia juridica e neatinsa in pofida deciziei CCR general obligatorii.

Dar CCR a mai zis prin deja faimoasa decizie 45/2018, acum vreo 3-4 luni, ca e neconstitutional ca un judecator sa fie ministru sau secretar de stat (si chiar sunt de acord).

Ei bine, ea a zis, general obligatoriu -cum altfel, dar chiar la ministerul justitiei este si azi in functia de secretar de stat o colega judecator de la Curtea de apel Craiova. Situatia juridica persista si aici, in pofida deciziei CCR general obligatorii.

As fi vrut sa il intreb pe seful direct al colegei judecator secretar de stat, pe dl ministru prof. univ. dr. si membru al Comisiei de la Venetia Tudorel Toader, pe care l-am auzit si azi ca tine enorm la deciziile CCR, si dansul fost judecator constitutional vreo 10 ani din mandatul de 9, ce parere are, de ce nu aplica decizia general obligatorie de vreo 3 luni, dar nu prea am avut ocazia, nu prea comunicam.

Sincer, eu chiar vreau sa inteleg, insa uneori imi pare ca nici constitutionalul nu mai e ce am invatat eu prin facultate iar Constitutia nu s-a schimbat.

Asadar ce e general obligatoriu, de cand si pentru cine?", a scris Mateescu pe Facebook.

Ulterior, ministrul Justiţiei a replicat:

Efectele deciziei – legea nu a fost promulgată, nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, nu a intrat în vigoare, iar Parlamentul este obligat să reexamineze dispoziţiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curţii Constituţionale.