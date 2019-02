Cum arată bugetele serviciilor de informații pentru anul în curs - Unde este cea mai mare creștere

Ministerul Finanțelor Publice a pus in debatere publică proiectul de buget pentru 2019. Astfel, potrivit datelor publicate, bugetele serviciilor de informatii sunt in crestere usoara.

Potrivit unei analize profit.ro, creditele bugetare cumulate ale SRI, SIE, STS şi SPP se majoreazăcu aproape 14%.

Astfel, proiectul de buget prevede o creştere cu 5,7% a creditelor bugetare ale SRI, iar la SIE cu 8,4 % fata de 2018.

La Serviciul de Protecţie şi Pază, creşterea creditelor bugetare este de 20,4%, iar ce mai mare creştere de credite bugetare este la Serviciul de Telecomunicaţii speciale, de aproape 70%.

Cresterea bugetului SPP se realizeaza avand in vedere preluarea presedintiei Consiliului European de România, context in care ofiterii SPP sunt cei care se ocupa de protectia si paza demnitarilor straini veniti in tara noastra.