Cum arată lista USR-PLUS pentru europarlamentare - Care sunt primele trei nume

PLUS și USR au decis, sambata, formarea Alianței 2020 USR-PLUS, urmând ca cele două formațiuni sa candideze in comun la alegerile europarlamentare din luna mai. De asemenea, partidele vor candidat, in alianta, si la alegerile parlamentare din 2020.

Dacian Ciolos sustine că Alianța a devenit cea mai puternică forță din Opoziție. Mai mult, referitor la o posibilă alianță cu PNL, Dan Barna spunea că nu este un subiect de actualitate.

„Această listă comună este, de fapt, probabil cea mai bună listă pe care a avut-o România din 1989 încoace în materie de europarlamentari. Ne uitam - primii trei candidaţi de la USR, care acum sunt pe lista comună, au studii la trei universităţi de top la nivel mondial”, a declarat Dan Barna, presedintele USR.

Lista comună penru europarlamentare este formată din: 1. Dacian Cioloș (președintele PLUS), 2. Cristian Ghinea (USR), 3. Dragoș Pîslaru (PLUS), 4. Clotilde Armand (USR), 5. Dragoș Tudorache (PLUS), 6. Nicolae Ștefănuță (USR), 7. Vlad Botoș (USR), 8. Ramona Strugariu (PLUS), 9. Vlad Gheorghe (USR), 10. Alin Mituță (PLUS), 11. Anamaria Naomi Reniuț (PLUS), 12. Valeriu Nicolae (PLUS), 13. Oana Țoiu (PLUS), 14. Radu Ghelmez (USR), 15. Liviu Iolu (PLUS), potrivit Mediafax.

„Candidez pentru prima dată, îmi asum această candidatură până la capăt. Candidez pentru prima dată dar, evident, vin cu o anumită experienţă, inclusiv în funcţii de responsabilitate guvernamentală, dar avem foarte mulţi tineri care nu doar au candidat pentru prima dată, care abia s-au înscris în politică, s-au implicat în politică de câteva luni şi sunt oameni care vor căpăta experienţă politică alături de cei care vor căpăta mandate în Parlamentul European, chiar dacă sunt tineri care sunt în a doua jumătate a listei”, a completat Dacian Cioloș.