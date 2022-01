Asaltul asupra Ucrainei pare iminent. Cum este poziționată armata Rusiei pentru a amenința Ucraina

Forțele ruse înconjoară acum Ucraina din trei părți, iar oficialii occidentali se tem că o operațiune militară ar putea începe chiar în această lună, relatează The New York Times într-o analiză înaintea unor noi negocieri Rusia vs SUA pe marginea stării de securitate din Europa de Est. Cu toate evoluțiile din Kazastan și posibilele complicații de acolo jurnaliștii americani remarcă că pregările de invazie ale Ucrainei au continuat și continuă minuțios.

O acumulare de forțe ruse în apropierea graniței cu Ucraina a stârnit îngrijorări în rândul oficialilor occidentali și ucraineni că Kremlinul s-ar putea pregăti pentru o acțiune militară semnificativă, posibil o invazie. Această hartă, întocmită de The New York Times, arată trupe, tancuri și artilerie grea care se deplasează în poziții care amenință să extindă conflictul din estul Ucrainei și să deschidă potențial un nou front la granița de nord a Ucrainei, mai aproape de capitală, Kiev.

Rusia are în prezent aproximativ 100.000 de militari la granița cu Ucraina, potrivit oficialilor ucraineni și occidentali. Agențiile de informații americane au evaluat că Kremlinul a elaborat planuri pentru o operațiune militară care să implice până la 175.000 de militari, care ar putea începe în săptămânile următoare. Deși nu este clar dacă președintele Vladimir V. Putin al Rusiei a decis să lanseze un atac, analiștii spun că țara este pe drumul său spre construirea arhitecturii necesare unei intervenții militare semnificative în Ucraina.

Luni, reprezentanții Statelor Unite și Rusiei se vor întâlni la Geneva pentru discuții care vizează detensionarea crizei. Putin a spus că Rusia vrea ceea ce el numește garanții de securitate, care ar împiedica, printre altele, Statele Unite și NATO să se extindă spre est în regiunile pe care Kremlinul le consideră ca fiind în sfera sa de influență.

Această hartă reprezintă un instantaneu al pozițiilor actuale ale Rusiei, precum și estimări generale ale numărului de trupe și ale tipurilor de echipamente desfășurate la o distanță scurtă de Ucraina. Se bazează pe informații obținute de oficiali ucraineni și occidentali, precum și de analiști militari independenți și de imagini din satelit.

O mare parte din acumularea de până acum, potrivit oficialilor și analiștilor militari, a implicat trupe și echipamente care necesită timp pentru a fi desfășurate, inclusiv tancuri și armuri grele, dintre care unele au călătorit cu trenul de la baze chiar și în Siberia.

Cu toate acestea, înainte de a lansa o operațiune militară semnificativă, Rusia va trebui probabil să desfășoare soldați de rezervă și infrastructură logistică, cum ar fi spitalele de campanie, care în prezent par să lipsească din pozițiile din apropierea Ucrainei, spun analiștii. Aceste elemente, împreună cu trupe suplimentare, ar putea fi desfășurate rapid în cazul în care se ia o decizie de atac.

O mare parte din atenția de până acum a fost îndreptată către acumularea de forțe în apropierea a două provincii separatiste din estul Ucrainei, Donețk și Lugansk, unde din 2014 armata ucraineană este în război cu separatiștii susținuți de Rusia. Forțele separatiste, care includ trupe rusești și luptători ucraineni care se opun guvernării Kievului, se ridică la aproximativ 30.000, potrivit unei evaluări a armatei ucrainene.

Eastern Ukraine