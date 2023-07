Cum explică un ministru PSD armele cu lunetă din declarația de avere

Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu (PSD), a declarat miercuri la Antena 3, referitor la faptul că în declaraţia ei de avere figurează două arme de vânătoare cu lunetă, fiecare în valoare estimată de 6.000 euro, că sunt ale soţului ei care este „vănător la a patra generaţie”.

„Soţul meu este vânător la a patra generaţie. Este pasiunea lui. Are două arme care sunt peste 5.000 de euro. Nu sunt ale mele, sunt ale soţului meu şi armele fiind ale soţului meu, dar bunuri comune în timpul căsătoriei, am respectat legea şi am respectat legea şi le-am trecut în declaraţia de avere”, a afirmat Simona Bucura-Oprescu.

Întrebată unde ţine soţul ei armele, social-democrata a spus că regimul armelor şi muniţiilor „este foarte dur”, astfel că puștile stau „în camera de arme”.

Chestionată dacă a fost vreodată la vânătoare, ministrul PSD a replicat:

„Nu, nu am tras cu puşca, dar eram invitată, îi cunoşteam pe camarazii de vânătoare. În ultimii ani, din lipsă de timp, nici măcar ca invitat la partea de după vânătoare nu am mai fost, fiindcă timpul fiecăruia dintre noi, din păcate, este foarte limitat, iar eu, pe lângă responsabilităţile pe care le am ca deputat, ca mamă, ca om politic şi, nu în ultimul rând, cred că fiecare dintre noi recunoaştem că nu este foarte simplu să fii femeie”.