Cum și-a motivat Moldovan echipa: FC Voluntari este ca un bivol rănit. Le-am spus băieţilor că astăzi ne e foame şi trebuie să ne înfruptăm din el

Antrenorul formaţiei Chindia Târgovişte, Viorel Moldovan, a comparat echipa FC Voluntari cu un bivol rănit. După a treia victorie la rând şi al patrulea meci consecutiv fără înfrângere, Moldovan se gândeşte la play-off-ul Ligii I, potrivit news.ro.

"Era important pentru noi să luăm aceste trei puncte. Ştiam că vom avea în faţă o echipă rănită. Am şi spus la şedinţa tehnică că este ca un bivol rănit FC Voluntari. Aveau nevoie disperată de puncte, noi a trebuit să profităm de această problemă a lor, ştiam că vor juca şi voi încerca să să ne pună probleme pentru a-şi lua punctele. Le-am spus băieţilor, astăzi ne e foame şi trebuie să îngenunchem acest bivol şi să ne înfruptăm din el. Am reuşit acest lucru, felicit băieţii pentru că din punct de vedere defensiv au fost senzaţionali. Au fost şi anumite momente când poate ne-au mai destabilizat, dar le-am gestionat destul de bine. Important este că de patru jocuri nu primim gol şi asta e satisfacţia mea cea mai mare. Dacă reuşeam să facem şi să închidem la 2-0, cădeau şi ei, dar aşa au mai sperat şi cei de la Voluntari până la final. Sunt mândru de acest băieţi minunaţi pe care îi conduc şi antrenez. Muncă, muncă şi iar muncă, eu consider că putem mai mult, dacă ne echilibrăm puţin şi suntem mai lucizi pe faza ofensivă putem propune mult mai mult şi putem marca mult mai multe goluri. Sunt patru jocuri de când nu primim gol, am reglat aspectul defensiv, trebuie să menţinem acelaşi nivel şi să îl mărim. Avem potenţial, am mare încredere că vom reuşi să acumulăm cât mai multe puncte. Vom vedea ce se va întâmpla dacă aceste puncte puncte ne vor da posibilitatea să ajungem în play-off, normal că va fi extraordinar din punctul meu de vedere să realizăm acest lucru. Fiecare joc este un examen de maturitate profesională pentru noi. Când nu pierzi trei meciuri la rând, există acea tendinţă de a te relaxa, de a fi superficial la anumite acţiuni, de a nu fi concentrat şi mie nu îmi plac astfel de lucruri. Trebuie să fim concentraţi cu FCSB, este un test cum au fost toate celelalte meciuri. Întâlnim o echipă cu jucători de mare valoare, avem acum această pauză de care trebuie să profităm să ne recuperăm cât mai bine, pentru că am făcut şi astăzi un foarte mare efort. O să vedem cum ne vom prezenta la acel joc, am mare încredere mai ales că jucăm pe teren propriu cu suporterii in spate, care să ne împingă spre victorie şi să luăm cele trei puncte. Am spus de la începutul acestui campionat că mulţi îşi vor rupe dinţii jucând împotriva noastră", a declarat Moldovan, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

FC Voluntari a fost învinsă, luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), de Chindia Târgovişte, în etapa a XII-a a Ligii I.

În clasament, Chindia a acumulat 15 puncte şi a urcat de pe locul 11 pe 9, depăşind la golaveraj FCSB, locul 10, şi pe Dinamo, locul 11, cu 14 puncte. Târgoviştenii sunt la egalitate de puncte cu Sepsi, locul 7, şi Astra, locul 8.

FC Voluntari rămâne pe ultimul loc, 14, cu cinci puncte.