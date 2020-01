Cum își PĂCĂLESC RCS&RDS, Telekom, Vodafone şi Orange clienții: Au primit o amendă de 1,6 milioane lei în total

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a anunţat marţi că a sancţionat RCS&RDS cu amendă în valoare de 800.000 de lei, Telekom Mobile cu 700.000 de lei, Vodafone cu 60.000 de lei, iar Orange cu 50.000 de lei pentru neîndeplinirea obligaţiilor de acoperire cu voce mobilă.

“În cadrul unei campanii dedicate, am verificat acoperirea cu servicii de voce mobilă în aproximativ 13.400 de localităţi, adică în toate localităţile cu mai mult de 10 locuitori, fiind totodată măsuraţi peste 246.000 de km pe drumurile naţionale, judeţene, orăşeneşti şi comunale. Pentru că niciunul dintre operatorii care furnizează servicii de voce mobilă nu şi-a îndeplinit obligaţia de a avea o acoperire cu servicii de voce a unor zone locuite de cel puţin 98% din populaţia României, am aplicat amenzi în cuantum total de 1.610.000 de lei, în funcţie de procentul de acoperire atins de fiecare. Operatorii şi-au asumat aceste obligaţii odată cu licenţele de utilizare a spectrului radio, ele nefiind facultative. Vom relua această campanie de măsurători şi în acest an şi vom continua, dacă este necesar, să aplicăm sancţiuni până la îndeplinirea completă a obligaţiilor asumate “, a declarat Cristin Popa, director executiv al ANCOM.

Citește și: Guvernul Orban a luat decizia: A blocat creșteri de salarii și sporuri

Toate rezultatele măsurătorilor sunt disponibile pe www.aisemnal.ro.

Campania de măsurare a acoperirii naţionale cu servicii de voce mobilă s-a desfăşurat în perioada mai – septembrie 2019. Acoperirea cu semnal a localităţilor a fost măsurată parcurgându-se drumurile accesibile, bulevardele şi străzile principale, precum şi străzile secundare, astfel încât localitatea să fie cât mai omogen măsurată. Acoperirea cu servicii de voce a fost calculată ca raportul dintre suma populaţiei acoperite şi suma populaţiei măsurate.

Citește și: Liviu Dragnea a depus două noi cereri de eliberare! Cum își motivează cererile

Orange România acoperea cu servicii de voce mobilă un procent de 97.81% din totalul populaţiei

“În urma măsurătorilor efectuate de Autoritate, Orange România acoperea cu servicii de voce mobilă un procent de 97.81% din totalul populaţiei, Vodafone Romania - 97.76%, Telekom România Mobile Communications - 96.53%, iar RCS&RDS - 95.42%. Ţinând cont de procentul atins de fiecare operator, am sancţionat RCS&RDS cu amendă în valoare de 800.000 de lei, Telekom Mobile cu 700.000 de lei, Vodafone cu 60.000 de lei, iar Orange cu 50.000 de lei“, a precizat Cristin Popa.

Citește și: E oficial! Ce valoare va avea punctul amendă anul acesta

Conform licenţelor de utilizare a spectrului radio deţinute, Orange, Vodafone şi Telekom Mobile au avut obligaţia de a acoperi cu servicii de voce zonele locuite de cel puţin 98% din populaţia României prin intermediul reţelei proprii de acces radio, până la data de 5 aprilie 2017, iar RCS&RDS până la data de 5 aprilie 2019.

Pentru ca toţi utilizatorii să aibă acces la cele mai recente date privind acoperirea cu servicii de voce a tuturor operatorilor prezenţi pe piaţa din România, ANCOM a realizat o hartă interactivă pe baza măsurătorilor efectuate în cadrul campaniei de măsurare a acoperirii naţionale cu servicii de voce mobilă.

Citește și: Victor Ponta îl atacă dur pe Ludovic Orban: Eu nu l-am crezut niciodată

Harta naţională de acoperire cu servicii de voce mobilă, www.aisemnal.ro, este platforma informatică cu ajutorul căreia utilizatorii pot afla exact care este gradul de acoperire, dar şi nivelul de semnal 2G, 3G şi 4G pentru fiecare dintre operatorii mobili activi pe piaţa din România. De la lansarea hărţii aisemnal.ro şi până în prezent, site-ul a avut peste 1,5 milioane de accesări.

Pentru a vedea care este acoperirea cu semnal la nivel naţional, utilizatorii trebuie să aleagă un singur operator şi să selecteze una sau mai multe tehnologii (2G, 3G sau 4G). Utilizatorii interesaţi de nivelul de semnal într-o anumită localitate, trebuie să selecteze localitatea de interes. De asemenea, harta permite şi opţiunea de localizare pentru a vedea acoperirea cu semnal în locul în care se află utilizatorul. Prin intermediul hărţii cei interesaţi pot afla care sunt localităţile cu cel mai bun semnal mobil, dar şi cele cu cel mai slab, nivelurile semnalului în interior şi exterior sau care sunt zonele neacoperite cu semnal.

Citește și: Decizia luată de DIICOT! Când va fi audiat din nou Gheorghe Dincă

"Astfel, utilizatorii au o imagine completă şi corectă asupra serviciilor de acoperire cu semnal mobil", spun reprezentanţii ANCOM.