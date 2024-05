Cum poate fi forțată Rusia să plătească pagubele din Ucraina și ce se poate face când Putin va refuza

La 16 aprilie, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) a adoptat o rezoluție prin care se solicită ca "activele înghețate ale statului rus să fie transferate către un nou fond pentru reconstrucția Ucrainei". Cei 134 de delegați ai organismului au votat în unanimitate în favoarea acestei rezoluții, scrie theins.ru.

Rusia a numit în mod repetat astfel de acțiuni "banditism și furt". Dar acest lucru nu a împiedicat instituțiile occidentale să exploreze modalități de a obliga Moscova să își "plătească facturile" pentru distrugerile fizice pe care războiul său de alegere le-a provocat. Experiența istorică arată că plățile de reparații de către partea care pierde un război sunt rareori făcute în mod voluntar. Cu toate acestea, dacă Occidentul dă dovadă de suficientă voință politică, există mecanisme disponibile care pot constrânge Rusia să compenseze cel puțin o parte din pierderile Ucrainei, chiar înainte de încheierea luptelor.

La începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, Zelenski i-a sfătuit pe ruși să învețe cuvintele "reparații" și "compensații". "Vom reconstrui fiecare casă, fiecare stradă, fiecare oraș. Ne veți răsplăti pentru tot ceea ce ați făcut împotriva Ucrainei. În întregime", a spus Zelenski.

La 14 noiembrie 2022, cu sprijinul a 94 de țări membre, Adunarea Generală a ONU a adoptat o rezoluție privind despăgubirile de război acordate Ucrainei. Kremlinul a calificat demersul drept o "tentativă de jaf" și "începutul agoniei", anunțându-și în esență refuzul de a plăti.

Începând cu ianuarie 2023, Kievul a estimat că pagubele provocate de invazia Rusiei se ridică la 700 de miliarde de dolari. Un an mai târziu, cifra a crescut considerabil, distrugerea barajului de la Centrala Hidroelectrică Kakhovka (HPP) ducând la pierderi de 2 miliarde de dolari, potrivit Ministerului ucrainean al Economiei. Iar numărul victimelor continuă să crească. Numai în ultima lună, Rusia a distrus un număr semnificativ de centrale electrice ucrainene și alte infrastructuri urbane.

Ce sunt reparațiile și cine le-a plătit deja

Plata despăgubirilor de război este o practică relativ nouă în istoria lumii, iar banii sunt rareori oferiți în mod voluntar. Partea învinsă, de regulă, face tot posibilul să evite să fie împovărată de obligații financiare, în timp ce țara sau coaliția învingătoare acționează ca un "colector", forțând debitorul să plătească facturile.

Războiul este foarte costisitor pentru toți participanții, dar are un preț deosebit de ridicat pentru cel care pierde - care, de cele mai multe ori, este agresorul. Acesta a fost cazul Primului Război Mondial, iar în urma conflictului, Tratatul de la Versailles a obligat Germania învinsă să plătească suma enormă de 226 de miliarde de mărci germane pentru a ajuta la reconstrucția țărilor învingătoare ale Antantei. Dar, deși se crede pe scară largă că reparațiile nesustenabile și politicile greșite ale Aliaților au contribuit la aducerea lui Hitler la putere, în realitate, primele decenii ale secolului XX au fost o perioadă de revoluții, de prăbușire a imperiilor și de ascensiune a dictaturilor în întreaga Europă postbelică.

Irina Shcherbakova, co-fondatoare a organizației rusești pentru drepturile omului Memorial, acum interzisă - și, de asemenea, istoric și expert în studii germane - nu crede că reparațiile au jucat un rol decisiv în ascensiunea naziștilor la putere:

"Primul Război Mondial a fost declanșatorul prăbușirii unui sistem învechit, care a fost înlocuit de teribile dictaturi de stânga și, tardiv, de o dictatură de dreapta în Germania. Trebuie spus că acestea s-au influențat reciproc. Stalin a jucat un rol major în aducerea naziștilor la putere în Germania. În timpul Republicii de la Weimar, Germania a fost sfâșiată de contradicții politice și sociale teribile. Înțelegerea a vrut să profite de acest lucru și, în cele din urmă, să o înece. Exista șomaj, existau soldați care s-au întors din război și s-au trezit fără adăpost, nerevendicați și umiliți, trăind în barăci pentru perioade lungi de timp și oferind un bun teren de testare pentru tot felul de teorii ale conspirației. Amestecul tuturor acestor factori a fost cel care l-a adus pe Hitler la putere.

S-ar putea părea că Aliații sunt de vină pentru ceea ce s-a întâmplat - mulți susțin că la asta au dus acest tip de politici și Tratatul de la Versailles. De fapt, motivul principal este că, în urma acestui război nebunesc, care a determinat multe - și poate că încă determină multe și astăzi - imperii au fost distruse și sistemul Kaiser al Germaniei s-a prăbușit. Nu doar Germania era în criză. Nu a fost vorba de reparații. A fost doar faptul că, la acea vreme, nicio țară nu a putut pune la punct un Plan Marshall. În anii 1920 a început și Marea Depresiune în Statele Unite."

Înainte de Marțea Neagră - 29 octombrie 1929, când prețurile s-au prăbușit la Bursa de Valori din New York - SUA au oferit Germaniei un ajutor economic substanțial: împrumuturi de milioane de dolari, amânări ale reparațiilor și contracte comerciale favorabile. După prăbușirea bursei și debutul Marii Depresiuni, ajutorul s-a oprit, iar economia germană, care fusese revitalizată după o criză de hiperinflație în 1923, a fost din nou lovită de criză. Germania a continuat să ceară (și să primească) amânări privind reparațiile, iar în ianuarie 1932, în timpul Conferinței de la Lausanne, a refuzat să le plătească în mod direct. În ciuda opoziției inițiale a Franței, țările aliate au acceptat această măsură. Hitler a fost numit cancelar al Reich-ului abia în 1933.

Totuși, după victoria Aliaților în cel de-al Doilea Război Mondial, învingătorii au încercat să țină cont de experiența trecută și să se comporte mai prudent. Deciziile finale privind despăgubirile au fost luate la Potsdam și, în loc să fie obligată să lucreze pentru a-și plăti datoria față de restul lumii, toate bunurile germane care puteau fi găsite au fost pur și simplu confiscate, iar țara a fost împărțită în zone administrate de diferitele puteri victorioase. Deoarece URSS a suferit cel mai mult în timpul războiului, aceasta a avut prioritate asupra zonelor care conțineau peste 30% din industriile de export germane. În Uniunea Sovietică însăși și în zona de ocupație estică, forța de muncă a prizonierilor de război germani a fost folosită intensiv, iar condițiile erau adesea inumane. Iar învingătorii sovietici nu au neglijat artele: colecțiile de biblioteci și muzee care includeau infama "Comoară a lui Priam" - o ascunzătoare de aur și artefacte antice despre care se pretindea că ar fi aparținut regelui homeric al Troiei - au fost duse în Uniunea Sovietică.

După încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, toate bunurile germane care au putut fi găsite au fost confiscate de aliați Irina Scherbakova a povestit pentru The Insider cum împărțirea Germaniei a dus la Planul Marshall:

"Dezmembrarea a fost foarte amplă - și a fost realizată foarte brutal. Aliații au permis exporturile de pe teritoriile lor în schimbul promisiunii URSS de a furniza alimente în zonele vestice. Cu toate acestea, în 1946, Aliații au oprit exporturile și dezmembrările din zonele lor de ocupație, spunând: "Din moment ce nu ne furnizați alimente, nu va exista nicio dezmembrare". Urma Războiul Rece și era clar că această confruntare va lua un curs diferit.

Aliații au început rapid să pregătească Planul Marshall - și, în general, au intensificat ajutorul acordat Germaniei de Vest. Când URSS a impus blocada Berlinului de Vest în 1948, Aliații au organizat un pod aerian. Avioanele care transportau provizii erau numite "bombardiere cu stafide": acestea aterizau aproape la fiecare zece minute cu provizii, inundând zonele de ocupație occidentale cu alimente și tot felul de bunuri. Astfel, americanii și-au demonstrat capacitățile. Ajutorul acordat Germaniei în cadrul Planului Marshall a fost foarte mare și, cel mai important, au fost suspendate reparațiile și dezmembrările și a început sprijinul economic. Însă aliații au închis ochii la faptul că denazificarea Germaniei de Vest se încheia, iar în aer se simțea o atitudine de "suntem o singură națiune, trebuie să luăm înapoi Germania și să ne suflecăm mânecile". Aceasta a fost urmată douăzeci de ani mai târziu de crize majore și, într-un fel, de un fel de Teroare Roșie. Procesele criminalilor naziști au mai așteptat încă cincisprezece ani, până la începutul anilor șaizeci, când Germania a început să se confrunte cu un bilanț foarte lent. Așa au început germanii, după ce au reprimat tot [ce s-a întâmplat în perioada nazistă] și au închis ochii în fața trecutului, să împingă ca nebunii pentru un miracol economic, iar acesta a fost construit. Dar nimic nu este clar în istorie".

Următorul precedent major care implică reparații este Războiul din Golf. Consiliul de Securitate al ONU a decis să colecteze plăți de la Irak care să ajungă la guvernul kuweitian, alături de corporații și persoane fizice care au avut de suferit de pe urma agresiunii irakiene. Pe lângă daunele economice, comisia a cerut ca Irakul să compenseze daunele de mediu cauzate de invazia sa. În timpul retragerii sale de pe teritoriul kuweitian, armata irakiană a deschis supapele terminalului petrolier din Port Ahmadi și a deversat petrol în Golful Persic, ceea ce a dus la un dezastru ecologic de mediu pe scară largă în regiune, comparabil cu distrugerea de către Rusia, în 2023, a centralei hidroelectrice Kakhovka din Ucraina. În plus, inginerii militari irakieni au minat o serie de instalații ale industriei petroliere kuweitiene și au tras obuze de artilerie asupra puțurilor de petrol și rafinăriilor, ceea ce a dus la incendii care au fost stinse abia după 258 de zile.

În total, au fost depuse cereri de despăgubiri în valoare totală de 352 de miliarde de dolari, iar o Comisie de despăgubiri (UNCC) a fost însărcinată să decidă care cazuri erau întemeiate. În cele din urmă, UNCC a stabilit că Irakul trebuie să plătească daune în valoare de 52,4 miliarde de dolari, iar în acest scop a fost creat un fond special pentru a colecta veniturile din petrolul irakian. La început, aproximativ 30% din venituri au fost dedicate reparațiilor, dar procentul fluctuant a fost ulterior redus dramatic - uneori până la 0,5%. Irakul a efectuat plata finală a obligației de 52,4 miliarde de dolari abia în februarie 2022.

Adesea, însă, cererile de reparații ale țărilor nu sunt îndeplinite. De exemplu, disputa dintre Serbia și Croația privind plata despăgubirilor și urmărirea penală a presupușilor criminali de război a durat mai mult de douăzeci de ani. La 2 iulie 1999, prima plângere a fost depusă de Zagreb împotriva Belgradului la ONU "pentru presupuse încălcări ale Convenției privind prevenirea și pedepsirea crimei de genocid". Guvernul croat a cerut ca cei care au participat la crime împotriva umanității să fie pedepsiți, ca bunurile culturale confiscate în timpul războiului să fie returnate Croației și să fie plătite despăgubiri. În plus, s-a cerut ca Belgradul să clarifice ce s-a întâmplat cu cei 1.400 de croați dați dispăruți în timpul războiului.

Serbia a contraatacat în ceea ce privește expulzarea și moartea a aproximativ 200.000 de sârbi ca urmare a lichidării Republicii autonome Krajina sârbă. Sârbii au amenințat, de asemenea, că le vor aminti croaților de cel de-al Doilea Război Mondial, când Hitler a dat undă verde mișcării croate de extremă dreapta Ustaše să efectueze un genocid al sârbilor, adoptând în același timp politici rasiale inspirate din legile naziste de la Nürnberg din 1935.

În cele din urmă, disputa a rămas fără rezultat. Curtea a decis că Croația "nu a reușit să dovedească crimele sârbești" și că acțiunile sârbești din timpul războiului din 1991-1995 nu au avut ca scop exterminarea croaților.

În mod special, singura parte care a plătit despăgubiri ca urmare a conflictului iugoslav a fost Statele Unite - nu sârbilor sau croaților, ci Chinei. În timpul bombardamentului asupra Belgradului din 7 mai 1998, ambasada Chinei a fost distrusă, iar mai mulți jurnaliști chinezi și familiile lor au fost uciși. Guvernul american a plătit Chinei daune de 28 de milioane de dolari.

Cu toate acestea, un exemplu mai recent demonstrează dificultatea inerentă oricărei încercări de a forța o națiune necinstită să își despăgubească victimele. La 8 octombrie 2020, la trei minute după decolarea de pe aeroportul din Teheran, un avion civil Boeing 737 aparținând companiei ucrainene UIA (Ukraine International Airlines) a fost doborât de rachete sol-aer. Toți cei 167 de pasageri și 9 membri ai echipajului aflați la bord au fost uciși. Printre aceștia se aflau cetățeni din Canada, Marea Britanie, Suedia și Ucraina. Autoritățile iraniene au negat mult timp implicarea Corpului său de Gardieni ai Revoluției în distrugerea avionului, dar în cele din urmă au recunoscut evidența. Comisia Internațională pentru Asistența Victimelor a cerut Teheranului să plătească despăgubiri țărilor ai căror cetățeni au fost uciși, precum și compensații pentru familiile acestora. Dar acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. Negocierile privind plățile sunt în curs de desfășurare.

Un plan Marshall pentru Ucraina

După ce a declanșat un război de cucerire împotriva Ucrainei, Rusia repetă toate cele de mai sus: genocid, distrugerea infrastructurii civile, crearea de dezastre ecologice - acțiunile sale au implicat chiar lovirea unei instalații diplomatice chineze (la Odesa în 2023) și doborârea unui avion civil Boeing (deasupra regiunii Donețk în 2014). Acest model de comportament sugerează că experiența reparațiilor va fi aplicată Rusiei în întregime.

Așteptarea până la sfârșitul luptelor nu este însă o opțiune. Încă din 2022, Centrul independent pentru cercetare în domeniul politicilor economice (CEPR) a publicat un plan detaliat pentru redresarea postbelică a Ucrainei - A Blueprint for the Reconstruction of Ukraine. Autorii documentului sunt de părere că Planul Marshall - programul de ajutor fără precedent, de mare amploare, promulgat pentru a restabili infrastructura și vitalitatea economică a Europei după cel de-al Doilea Război Mondial - a fost demarat cu câțiva ani prea târziu, deoarece a intrat în vigoare la numai trei ani după încheierea războiului. În opinia autorilor CEPR, este nevoie acum de acțiuni pentru a restabili economia Ucrainei. Aceștia adaugă că ajutorul ar trebui să fie oferit de o agenție autorizată de Uniunea Europeană, precum și de donatori independenți, neguvernamentali.

Bineînțeles, atât justiția, cât și necesitatea economică cer ca Rusia să contribuie la acest efort de reconstrucție, chiar dacă războiul continuă fără să se întrevadă un sfârșit. Dar cum poate fi obligată Rusia să își plătească datoria față de Ucraina? Încă de la începutul invaziei au fost în lucru potențiale mecanisme de recuperare - unele dintre ele mai realiste decât altele.

Folosirea forței de muncă a prizonierilor de război ruși

Ucraina aderă la Convențiile de la Geneva și a declarat că nu va recurge la muncă forțată. În primul rând, este neprofitabil din punct de vedere economic. În plus, este puțin probabil ca ucrainenii să dorească să lucreze cot la cot cu prizonierii de război ruși. Potrivit avocatului Ilya Novikov:

"Vor exista o mulțime de probleme juridice pe care URSS nu le-a avut [în ceea ce privește munca prizonierilor de război germani după cel de-al Doilea Război Mondial] - inclusiv necesitatea de a respecta dreptul umanitar modern. Iar economia ucraineană de după război va avea mai multă nevoie de locuri de muncă plătite pentru propria [populație] decât de munca prizonierilor, a căror întreținere și protecție va costa probabil mai mult decât salariile oamenilor liberi. Poate că va exista un mecanism de reducere a pedepselor criminalilor de război condamnați pentru participarea lor voluntară la munci periculoase, cum ar fi deminarea, dar până acum nu a existat nimic de acest gen."

După război, Ucraina va avea mai multă nevoie de locuri de muncă pentru propria populație decât de forța de muncă a prizonierilor de război ruși.

După cel de-al Doilea Război Mondial, Aliații au recrutat în mod activ cetățeni germani pentru a lucra la reînhumarea prizonierilor uciși în lagărele de concentrare. Procesul era menit să servească drept un fel de "reeducare" pentru cei care fuseseră orbiți de propaganda nazistă. Cu toate acestea, Novikov consideră că Ucraina nu are nevoie de o astfel de practică:

"Poți să cheltuiești 100 de grivne pentru hrănirea și paza prizonierilor care fac o treabă mediocră doar în timp ce sunt supravegheați. Alternativ, poți să-i cheltuiești pe salariile propriilor tăi cetățeni pe, să zicem, un șantier de construcții. În Uniunea Sovietică, costul forței de muncă, convoaiele și abordările privind utilizarea muncii forțate erau cu totul altele, și este imposibil și inutil să le reînviem acum."

Confiscarea activelor rusești

Principalul lucru de care Ucraina va avea nevoie din partea Rusiei sunt banii. Autorii proiectului de reconstrucție a Ucrainei, menționat mai sus, menționează activele rusești înghețate ca fiind una dintre potențialele surse de fonduri pentru a acoperi costurile reconstrucției Ucrainei. Conform estimărilor generale, aproximativ 300 de miliarde de dolari în fonduri suverane rusești sunt înghețate în țările G7. Economistul Serghei Guriev, viitorul decan al London Business School și unul dintre autorii documentului, este sigur că Putin nu va accepta să plătească despăgubiri în niciun caz. Cu toate acestea, despăgubirile pot fi constrânse într-un alt mod:

"Mai devreme sau mai târziu, Ucraina va folosi fondurile înghețate. Ucraina va intenta un proces - și îl va câștiga. Apoi, instanța va spune: "Ucraina, Rusia îți datorează între 500 și 700 de miliarde". Ucraina va merge la Putin și va spune că este necesar să plătească. Putem vedea din cazul Iukos că Putin nu vrea să plătească după astfel de verdicte. Atunci Ucraina va confisca toate fondurile înghețate, inclusiv rezervele Băncii Centrale, și le va folosi pentru a plăti datoria".

Proprietățile confiscate reprezintă o altă sursă potențială de active care pot fi folosite în sprijinul Ucrainei. Numai iahtul lui Putin, "Scheherazade", care se află în prezent sechestrat în Italia, valorează aproximativ 700 de milioane de euro, iar în Europa există alte zeci de astfel de nave deținute de ruși. În afară de iahturi, există, de asemenea, proprietăți imobiliare, conturi private și multiple alte active.

Proprietățile sechestrate reprezintă o altă sursă potențială de bunuri care pot fi folosite în sprijinul Ucrainei, cum ar fi iahtul "Scheherazade" al lui Putin, confiscat în prezent în Italia.

Simon Johnson, unul dintre autorii "Blueprint", consideră că ar fi posibil să se transfere toate acestea Ucrainei ca reparații. Într-un articol de opinie pentru Politico, scris în colaborare cu Oleh Ustenko, unul dintre consilierii economici ai președintelui ucrainean, Johnson susține că bunurile persoanelor asociate cu Putin ar putea fi confiscate:

"[...] bunurile persoanelor asociate cu președintele rus Vladimir Putin intră sub control și ar putea, de asemenea, să fie confiscate, pe baza unor măsuri executive și legislative ulterioare. Acest lucru creează un fond potențial de active în valoare de cel puțin 300 de miliarde de dolari. O acțiune mai agresivă împotriva "oligarhilor" ar putea aduce mai mult.

Va fi nevoie de timp pentru a stabili cu exactitate ce se va întâmpla cu aceste active. De exemplu, activele aflate sub jurisdicția juridică a SUA pot face obiectul unor drepturi de acțiune privată sub forma unor procese colective intentate de ucraineni individuali, care pot solicita în mod rezonabil despăgubiri pentru prejudiciile personale și pierderile financiare pe care le-au suferit."

Serghei Guriev replică că, cel puțin până în prezent, nu există legi care să permită confiscarea proprietății - dar acest lucru se poate schimba. Ucraina va dovedi în instanță că aceste iahturi aparțin persoanelor care i-au provocat pagube, iar instanța îi va obliga pe acești vinovați să plătească personal costurile de despăgubire a victimelor lor. Cu toate acestea, Guriev remarcă faptul că scara bunurilor aparținând Federației Ruse și persoanelor fizice este încă destul de diferită:

"Activele înghețate ale Băncii Centrale [ruse] sunt de 300 de miliarde, în timp ce un iaht valorează 700 de milioane, iar majoritatea iahturilor valorează mai puțin. Nu există doar un singur iaht, dar acestea sunt totuși ordine de mărime complet diferite. Și nu va fi ușor de dovedit proprietatea acestor active în toate cazurile".

Indirect, deciziile statelor occidentale cu privire la transferul activelor rusești înghețate către Ucraina ar putea fi influențate de deciziile tribunalelor internaționale privind criminalii de război, dar cele două nu sunt direct legate, notează avocatul Ilya Novikov:

"Când se vorbește despre tribunale postbelice, se vorbește aproape întotdeauna despre procese asupra criminalilor de război, poate organizații. Despăgubirile bănești din partea statului nu au legătură directă cu aceste tribunale. Este important, dar este o procedură diferită".

Novikov subliniază că există doar două mecanisme prin care Ucraina poate primi bani de la Rusia. Unul este voluntar - pe baza unui acord de încetare a focului sau a unui tratat de pace. Celălalt este forțat - prin confiscarea activelor rusești din străinătate. Având în vedere dinamica actuală de pe câmpul de luptă, primul scenariu nu pare să se dezvolte în viitorul apropiat. Acest lucru înseamnă că punerea la dispoziție a banilor ruși pentru uzul ucrainean va necesita fie ajutorul activ al guvernelor țărilor în care se află aceste active, fie o decizie a instanțelor din aceste țări. Novikov explică:

"Pentru ambele opțiuni, deciziile tribunalelor pentru crime de război pot ajuta Ucraina, dar nu pot fi factorul decisiv și unic. Deciziile instanțelor principale vor trebui să aștepte câțiva ani după încheierea războiului. O decizie politică de a preda Ucrainei banii rușilor arestați într-o țară sau alta ar putea avea loc mai rapid".