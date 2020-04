Cum s-a retras Titus Corlățean de la șefia Senatului: Vă anunț că n-am decedat

Senatorul Titus Corlățean (PSD) s-a retras de la șefia interimară a Senatului spunându-le colegilor că și-a atins „limitele”. Spre deosebire de predecesorii săi, plini sau interimari, Titus Corlățean a primit felicitări de la adversarii politici pentru felul în care a condus instituția. De regulă, schimbarea șefiei Senatului era prilej de mari răfuieli între partide. De data asta, s-au exprimat chiar regrete din partea liberalilor pentru retragerea lui Corlățean. Social-democratul a făcut o glumă și le-a spus lăudătorilor săi că nu a murit.

Titus Corlățean și-a anunțat retragerea din fruntea Senatului în 9 aprilie, în Biroul Permanent al Senatului. El a spus că au fost două luni foarte intense pentru el și că își cunoaște limitele, motiv pentru care propune ca senatorul Robert Cazanciuc (PSD) să preia mai departe conducerea interimară a Senatului.

Redăm dialogul din conducerea Senatului, extras din stenograma întâlnirii:

Domnul Titus Corlățean:

(...)

Au fost două luni foarte intense, pe care le cunoașteți cu toții, cu deloc simplă perioadă, cu multe provocări, cu..., e adevărat, și un consum nervos pentru toată lumea. Vreau să vă mulțumesc în mod special, dincolo de opiniile care uneori au fost divergente, faptul că noi am reușit în aceste câteva zile și săptămâni, încă o dată, să facem lucruri care 30 de ani nu s-au făcut în Senatul României, unele continuă și vom merge fără a forța lucrurile, pentru că dacă pe un elastic îl lungești și-l întinzi la maximum, există riscul să se rupă și asta-i valabil și pentru oameni.

(...)

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:

Eu voiam să vă mulțumesc pentru colaborare. Ați făcut față foarte bine acestei perioade de interimat, dar, dacă vreți politic însă să fac observație, și sper să o luați pur și simplu constructiv și rațional. Cred că e o greșeală foarte mare ceea ce PSD a făcut de-a lungul timpului în Senat. A schimbat atât de multe leadership-uri, atât de mult... cred că e al șaptelea interimat la conducerea Senatului, dacă nu mă înșel. Este pentru această instituție foarte dificil să se adapteze de la șef la șef, chiar dacă se îndeplinesc cu titlu de interimat aceste atribuțiuni, părerea mea este că e foarte greu să se adapteze și staff-ul și restul colegilor din Senat. Și atunci, rugămintea mea este, tot aveți majoritate relaxați în Senat, haideți, transformați această funcție în ceea ce trebuie să fie, președintele Senatului e al doilea om în stat, faceți acele alegeri pe care de foarte multă vreme trebuia să le faceți, nu intru în bucătăria PSD, nu este treaba mea, dar cred că e important să avem acolo o persoană desemnată prin vot, aleasă de senatori, și nu perpetuarea acestei situații de interimat și predări de ștafetă de la un vicepreședinte la altul, pentru că pentru această instituție nu este sănătos. În același timp, repet, vă mulțumesc foarte mult pentru colaborarea din aceste luni, chiar dacă am mai avut mici tamponări cu dumneavoastră, profesional, vă apreciez contribuția.

Domnul Titus Corlățean:

Mulțumesc și eu, încă o dată, mulțumesc tuturor colegilor. Până la urmă, suntem o echipă, chiar dacă am mai avut, într-adevăr, nuanțe, însă instituția a funcționat, și mai ales în perioada asta de criză, uitați că instituția a continuat să funcționeze, să legifereze, să se manifeste, ceea ce e un lucru bun. Aceasta e decizia mea, n-a fost impusă, nu e o schimbare, am solicitat eu, pentru că îmi cunosc și eu limitele, nu îmi e rușine să spun. Mai departe este un alt coleg vicepreședinte, care..., și toți cunoaștem staff-ul, e același staff, lucrăm cu cei de la legislativ, lucrăm cu secretarul general, deci nu se schimbă nici regulile, nici echipele, putem să funcționăm. Mai departe voi transmite mesajul pe care...

Domnul Marian Pavel:

Mulțumesc domnule președinte. Eu pot, tind să îi dau dreptate doamnei vicepreședinte în ceea ce înseamnă decizia de a vota un președinte în plenul Senatului, de a încerca să facem lucrul ăsta și mi-aș dori, și cred că sunteți în asentimentul meu, ca după Sărbătorile Pascale, să luam în calcul revenirea Senatului în mod fizic la lucru. Putem să găsim soluții, domnule președinte, păstrând și respectând, eu știu, ordonanțele militare, că până la urmă Parlamentul trebuie să vină să lucreze – lucrăm și în momentul de față, dar destul de greu. Și eu mi-aș dori să vă propun și să luăm în considerare o eventuală revenire a Parlamentului în mod fizic, după Sărbătorile Pascale, la serviciu, în cadrul Parlamentului. Și atunci putem discuta și despre propunerea pe care a făcut-o sau sugestia pe care ne-a făcut-o doamna vicepreședinte Gorghiu.

(...)

Domnul Tánczos Barna:

Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă mulțumesc și eu, personal, și sincer pentru colaborare. Noi cu dumneavoastră am avut un trecut mai tumultuos câteodată și, sincer, vă mulțumesc pentru modul în care ați condus instituția Senatului și mă bucur că am ajuns până la urmă la vorba mea, la propunerea pe care am făcut-o ultima dată și îl susținem pe domnul Cazanciuc pentru această funcție, chiar dacă este una interimară.

Domnul Titus Corlățean:

Salutăm înțelepciunea celor din UDMR.

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:

Mulțumesc, domnule președinte. Și eu voiam, în primul rând, să vă mulțumesc pentru colaborare. Chiar dacă Robert Cazanciuc e prietenul meu, eu regret pasul înapoi pe care-l faceți. Sper din toată inima că lucrurile vor continua bine și cu Robert, n-am nicio îndoială, însă vreau să-mi exprim gratitudinea pentru modul civilizat în care am colaborat. Din punctul meu de vedere, faptul că vicepreședintele desemnat la conducere este Cazanciuc sau Corlățean sau altcineva din PSD nu are o diferență majoră, pentru că cred că am demonstrat că putem să avem o relație civilizată. Dacă ar fi Gorghiu, cred că ar fi mai bine, dar, mă rog, asta-i viața.

Domnul Marian Pavel:

Eu am intrat și ... am avut o intervenție ... eu am fost solicitat de doamna vicepreședinte Alina Gorghiu. Dar dă-mi voie să îți mulțumesc și eu pentru modul în care ai condus în perioada asta Senatul, pentru deschiderea pe care ai arătat-o și pentru, eu știu, dacă pot să spun, pentru efortul pe care ...

Domnul Titus Corlățean:

Mulțumesc foarte mult tuturor colegilor. Vă anunț că n-am decedat, voi continua să muncesc și fizic aici, la Senat, în echipa noastră, că în perioada asta de criză, cinstit vorbind, trebuie să facem niște lucruri bune pentru țara asta și pentru oameni.

(...)

Domnul Robert-Marius Cazanciuc:

Mulțumesc, domnule Corlățean, pentru propunere, mulțumesc și domnului Barna, mulțumesc și doamnei Gorghiu, care a avut această propunere la un moment dat. N-au fost până acum sincope, în ciuda vremurilor pe care nu le-a mai trăit nimeni, niciodată. Am căutat cu toții și, e adevărat, domnul Corlățean a stat permanent aici pentru a găsi soluții. Soluțiile găsite ne-au ajutat să gestionăm bine situația până acum. Cred că, printr-un dialog, așa cum am avut și până acum, permanent, putem să găsim împreună soluții pentru a trece cu bine această perioadă. Și sper să ne putem vedea în formulă cât mai largă în Parlament, sper să ne putem strânge mâna cât mai repede, sper să ne putem îmbrățișa, de ce nu, măcar unii dintre noi... (Discuții.) Așa că, stimați colegi, vă incit la dialog, vă incit să ne strângem mâna cât mai des posibil și v-aștept cu mare drag cu orice soluții, propuneri, oricând, la orice oră. Mulțumesc foarte mult de încredere.