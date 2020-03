Cum se manifestă infecția cu noul coronavirus și cum poate fi prevenită

Coronavirusurile sunt o familie de virusuri care provoaca infectii la om si o varietate de animale. Coronavirusurile sunt zoonotice, ceea ce inseamna ca se pot transmite intre animale si oameni. Cu toate aceste insa, animalele de companie nu sunt considerate momentan surse de imbolnavire.

Pana in prezent, exista dovezi conform carora 7 coronavirusuri au infectat si provocat boli la om. In momentul in care coronavirusurile animale evolueaza, ele pot infecta oamenii si se pot transmite de la om la om, putand duce la aparitia unor focare precum cele cauzate de MERS-CoV si SARS.

Noul coronavirus COVID-19 reprezinta o tulpina de coronavirus care nu a mai fost identificata anterior la om si, prin urmare, reprezinta motiv de ingrijorare pentru sanatatea publica, mai ales, avand in vedere ca exista putine cunostinte despre caracteristicile virusului, despre modalitatea de transmitere intre oameni si despre severitatea si tratarea infectiilor rezultate.

Cat de grave sunt infectiile cauzate de noul coronavirus COVID-19?

Noul coronavirus detectat in China este strans legat de virusul SARS din 2003 si pare sa aiba caracteristici similare. Potrivit expertilor ECDC, virusul poate provoca simptome usoare, asemanatoare gripei, dar si boli severe, precum pneumonia. Persoanele cu afectiuni cronice existente par sa fie mai vulnerabile la complicatii. Afectiunile preexistente raportate pana acum includ hipertensiunea arteriala si alte afectiuni cardiovasculare, diabet zaharat, afectiuni hepatice si alte boli respiratorii.

Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din Romania anunta ca pneumonia produsa de noul coronavirus (COVID-19) este o boala respiratorie acuta, al carei spectru clinic nu este, deocamdata, cunoscut pe deplin. Autoritatile din tara noastra, ca si expertii ECDC sustin ca, pana in acest moment, pacientii cu acest tip de pneumonie prezinta urmatoarele simptome:

Febra (minimum 38 grade Celsius)

Tuse

Dificultate la respiratie – in cazurile mai severe

In ceea ce priveste perioada de incubatie a bolii, adica timpul de la momentul infectarii si pana la aparitia primelor semne si simptome de boala, nu a depasit 14 zile.

Pneumonia produsa de noul coronavirus a fost initial depistata in orasul Wuhan din Provincia Hubei si care s-a raspandit apoi in alte 3 provincii din China: Guangdong Sheng, Beijing Shi si Shanghai Shi.

Numarul cazurilor confirmate de infectie cu noul coronavirus (COVID-19) identificat in orasul Wuhan din China este in crestere, potrivit datelor publicate luni, 27 ianuarie, de expertii Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC). La nivel european, exista in continuare 3 cazuri confirmate in Franta la persoane care au calatorit recent in China. De fapt, majoritatea cazurilor raportate in afara Chinei au fost identificate la persoane care au calatorit in China, exceptie facand un singur caz depistat in Vietnam. Acesta reprezinta primul si singurul caz transmis de la om la om in afara Chinei, conform ECDC.

Transmiterea de la om la om a fost deja confirmata, insa este nevoie de mai multe informatii privind modalitatea de transmitere. Sursa infectiei este in continuare necunoscuta si ar putea fi inca activa. Deocamdata, ECDC nu are suficiente informatii epidemiologice pentru a determina amploarea acestei transmisii de la om la om. Cum numarul de cazuri si numarul de decese din China este in crestere, iar expertii ECDC se asteapta la o extindere globala suplimentara, statele europene si nu numai sunt sfatuite sa stabileasca si sa aplice, in caz de nevoie, in timp util si riguros, masurile de prevenire si control al eventualelor infectii.

Deocamdata, expertii ECDC considera ca exista o probabilitate moderata de infectie cu noul coronavirus pentru europenii care viziteaza China.

Obiceiurile sanatoase limiteaza raspandirea infectiilor!

Recomandarile standard ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru a reduce expunerea si transmiterea bolilor respiratorii includ igiena mainilor si a cailor respiratorii si practicile alimentare sigure:

1.Spalati-va des pe maini cu apa si sapun timp de 20 de secunde. In cazul in care nu aveti la indemana apa sau sapun, folositi o solutie pe baza de alcool. Este recomandat sa va spalati pe maini:

Dupa ce ati tusit sau stranut

Cand ingrijiti o persoana bolnava

Inainte, in timpul si dupa prepararea alimentelor

Inainte de masa

Inainte si dupa folosirea toaletei

Dupa ce ati atins sau mangaiat un animal

Dupa ce ati dus gunoiul

2. Acoperiti-va gura si nasul cu un servetel de unica folosinta cand tusiti si stranutati. Aruncati servetel dupa fiecare utilizare si spalati-va pe maini. In cazul in care nu aveti la indemana un servetel, tusiti sau stranutati in pliul cotului.

3. Evitati pe cat posibil contactul strans cu persoanele care au febra si tusesc. Mergeti la medic daca aveti febra, tusiti si aveti dificultati de respiratie.

Cum, cel mai probabil, sursa principala a infectiei este de origine animala sunt recomandate si urmatoarele masuri de preventie:

Gatiti bine carnea si ouale, inainte de a le consuma. Trebuie evitat consumul de produse crude de origine animala. Carnea cruda, laptele sau organele de origine animala trebuie manipulate cu grija, pentru a evita contaminarea incrucisata cu alimentele negatite, conform bunelor practici de siguranta a alimentelor.

Trebuie evitat consumul de produse crude de origine animala. Carnea cruda, laptele sau organele de origine animala trebuie manipulate cu grija, pentru a evita contaminarea incrucisata cu alimentele negatite, conform bunelor practici de siguranta a alimentelor. Daca vizitati pietele din zonele in care exista cazuri confirmate de coronavirus, evitati contactul direct neprotejat cu animalele vii

Spalati-va bine pe maini cu apa si sapun dupa ce ati atins un animal sau produse care provin de la animale. Nu duceti mana la ochi, nas sau gura dupa ce ati intrat in contact cu un animal

Recomandari de calatorie ale expertilor CNSCBT

Reprezentantii Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din Romania au emis o serie de recomandari romanilor care intentioneaza sa calatoareasca intr-una din cele 4 provincii din China in care sunt confirmate cazuri de infectii cu noul coronavirus:

Evitati sa vizitati “pietelor umede” sau locurile unde sunt manipulate animale vii sau moarte

Evitati contactul cu persoane bolnave, in special persoane care prezinta simptome respiratorii

Respectati o buna igiena a mainilor si a alimentelor

Daca v-ati intors recent din China si aveti urmatoarele simptome: febra, tuse si dificultate la respiratie, folositi masca de protectie si sunati la 112, pentru a putea fi preluati cat mai repede de un spital de boli infectioase. Mentionati medicului infectionist istoricul de calatorie.

De asemenea, ca urmare a activitatii gripale epidemice intense din China, se recomanda persoanelor care doresc sa calatoreasca in China sa se vaccineze impotriva gripei cu minimum 2 saptamani inainte de plecar. In acest fel, vor putea preveni o boala respiratorie severa.