Cumpănașu: Iohannis a făcut cea mai mare greșeală a mandatului său

Alexandru Cumpănașu, candidat independent la prezidențiale, a declarat miercuri pentru STIRIPESURSE.RO că șeful statului, cel mai puternic om din țară, a fost „ridicol” atunci când în conferința de presă a acuzat doar PSD că nu s-au luat măsurile necesare astfel încât un caz Caracal să nu se mai întâmple. Cumpănașu, unchiul Alexandrei, a precizat că nici Guvernul nu a făcut ce trebuia să facă și mai mult a încurcat lucrurile.

Despre Klaus Iohannis: „Președintele Iohannis a făcut în acest moment cea mai mare greșeală a mandatului său. Aceste guverne pe care el le acuză și în mare parte sunt de acord cu domnia sa, ca baronii au monopolizat aceasta tara, au fost numite de catre dl Iohannis. Dansul are si a avut parghii constitutionale pentru a starpi aceasta mafie si aceste clanuri si acest baronet, insa a preferat linistea, vacantele, in schimbul luptei impotriva unui sistem ticalos. A da vina doar pe un singur partid este un semn de slabiciune pentru ca dl Iohannis uita de baronii PNL, uita de baronii USL, de baronii altor partide si acuza doar baronii PSD. Insa raspunderea pentru ce se intampla acum in Romania si mafiile transpartinice s-au creat prin tolerarea de catre presedintele statului. Are in subordine structurile de informatii si stiu ca i-au dat analize periodic cu tot ce se intampla in tara la nivel de legaturi mafiote cat si riscuri privind traficul de persoane. Dl Iohannis putea sa convoace CSAT de cate ori era nevoie astfel incat sa puna pe ordinea de zi crima organizata si coruptia ca problema. Domnia sa nu a facut-o. Sa te derobezi de raspunderea pe care tu, cel mai ales om din Romania si cel mai puternic, conform Constitutiei, tu care numesti procurorii sefi, tu cel care numesti si eliberezi din functie procurori si judecatori, tu cel care ai CSAT-ul in subordine, care ai parghii sa actionezi in zona de securitate, ai serviciile de informatii, sa tolerezi aceasta situatia si sa ajungem aici, mie mi se pare absurd, mi se pare ridicol. Doar eu de pe strada pot sa dau vina pe un partid”.

Despre Guvern și Parlament: „Absolut, nu (au luat măsurile necesare, n.red.) Au venit cu niste modificari de acte legislative care nu faceau decat sa incurce. Articolele prin care DIICOT aproape isi stabilea competenta de omor, la care s-a renuntat. Pe urma AML-ul nu este inca implementat. Contractul pentru 112 a fost semnat cu mari intarzieri. La Ministerul de Interne eu nu am vazut curatenie si sute, mii de politisti sa fie arestati sau demisi pentru complicitate cu clanurile mafiote. Ma tem ca situatia de la Caracal se repeta in fiecare oras. Nu am vazut din partea altor institutii din Guvern, ministere, sa vina cu masuri concrete pentru transportul persoanelor de la tara la oras. La Parlament am propus comisie speciala de ancheta pentru cazul Caracal si dupa ce initial am avut acceptul vad ca nu s-a constituit”.

