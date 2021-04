Cumprături în primele două luni: mâncare pentru animale, băuturi şi mâncarea semi şi gata preparată

În primele două luni din 2021, mâncarea pentru animale, băuturile alcoolice şi mâncarea semi şi gata preparată au avut cele mai mari creşteri, ritmul variind între 13% şi 22%, arată o analiză a companiei de cercetare de piaţă RetailZoom, citată de ZF, preluată de mediafax.

La polul opus, produsele de înfru­museţare au avut vânzări cu peste 5% mai mici în ianuarie-februarie 2021 faţă de aceleaşi luni din anul anterior. Aceasta este singura categorie mare pe minus, însă la carne şi peşte creşterea a fost de sub 1%, în timp ce gustările dulci sau produsele pentru bebeluşi înregistrează creşteri de 2-3%.

Per total, piaţa de FMCG a crescut cu 6,3% în primele două luni din an faţă de ianuarie-februarie 2020, însă există diferenţe considerabile între Bucureşti, mediul urban de provincie şi rural, arată RetailZoom.

Mai exact, în timp ce în Capitală apar scăderi pe linie şi la alimente, dar şi la produse de îngrijire personală şi a locuinţei, în urbanul mare şi mediu ritmul este similar cu cel la nivelul întregii pieţe. Surpriza apare în rural şi în urbanul mic, unde ritmul urcă puternic. Mai exact, vânzările de bunuri de larg consum au o creştere totală de 14%, însă la produse de curăţenie şi îngrijire a locuinţei avansul e de 16%.

Informaţiile sunt întărite şi de jucătorii din piaţă, care spun şi afirmau încă din 2020 că ruralul a devenit tot mai vizibil în consum.

„O parte dintre cei care mergeau în mod frecvent în oraşele mai mari pentru a-şi face cumpărăturile, fiind forţaţi de pandemie să se orienteze către magazinele mai apropiate de casă, şi-au dat seama că o mare parte din articolele pe care ei le cumpărau le găsesc la preţuri bune fără să mai facă zeci de kilometri dus-întors. Sunt convins că unii şi-au schimbat atitudinea faţă de comerţul tradiţional şi ne-au obligat în acelaşi timp pe noi să listăm şi produse mai scumpe, de o calitate superioară“, spunea recent Ionel Popa, proprietarul businessului Dinatos din comuna Băleni, judeţul Galaţi. Compania operează un magazin LaDoiPaşi ce măsoară 140 mp şi şi-a majorat veniturile în 2020 până la peste 4,8 mil. lei (aproape 1 mil. euro). În ultimul an creşterea a fost de 26%, în timp ce businessul din 2016 până în 2020 s-a dublat.

Întoarcerea în ţară în 2020 a unor români a însemnat pentru industria de bunuri de larg consum creşterea numărului de consumatori, care se vede în magazinele de proximitate, în special în mediul rural.

„În 2020 s-au întors acasă circa 1,5-2 milioane de români. Cred că avem un volum de consumatori mai mare. Creşterea consumului se vede în magazinele de proximitate, în special în cele din mediul rural, ele fiind totodată şi cele care au compensat pierderile din HoReCa în 2020“, spune şi Mihai Voicu, general manager al Bergenbier, unul dintre cei mai mari jucători din industria berii.

Reprezentanţii RetailZoom spun că ariile de creştere la nivel naţional se consolidează în zonele rurale şi de urban mic (localităţi sub 50.000 de locuitori), atât în termeni de expansiune, cât şi din punctul de vedere al potenţialului de creştere organică pe categorii neexplorate până acum în acest segment al pieţei.

În analiza RetailZoom, în cazul maga­zinelor de proximitate, discount şi supermarketuri au fost analizate reţelele Carrefour Market, Carrefour Express, dm drogerie markt, Inmedio, Mega Image şi Shop & Go, Penny Market, Profi şi Xpress. În cazul magazinelor mari au furnizat date Cora, Carrefour (formatul de hipermarket) şi Metro Cash&Carry.

Nu sunt incluse în analiză magazinele Lidl, Kaufland sau Auchan spre exemplu, astfel că cifrele ar putea arăta diferit dacă ar fi luate în calcul.

Totuşi, o serie de concluzii sunt universal valabile din analiza Retail Zoom. Spre exemplu, comertul modern a reinventat ìproximitatea“ şi a atras o parte din vânzările HoReCa.

Analiza a fost făcută în peste 3.350 de magazine din comerţul modern internaţional, fiind studiate 194 de categorii de bunuri, atât produse alimentare, cât şi de îngrijire personală şi a casei. Comerţul modern reprezintă circa 65% din tot ce înseamnă vânzări în comerţul cu dominantă alimentară, iar ponderea creşte ca urmare a deschiderii de noi magazine an de an. Ritmul de creştere analizat de RetailZoom ia în calcul şi expansiunea, deci vânzările pe care magazinele moderne reuşesc să le „fure“ de la jucătorii tradiţionali. Astfel nu e vorba de o creştere "pură“, like for like, nu în totalitate cel puţin. Totuşi, deschiderile de magazine deţin o contribuţie mai mică la creştere în 2021 faţă în anii anteriori (cauzate de vânzările medii pe magazin mai mici), conform RetailZoom.

Cumprături în primele două luni: mâncare pentru animale, băuturi şi mâncarea semi şi gata preparată

