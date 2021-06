Cunoscuta actriță, Maia Morgenstern va juca duminica aceasta o piesă... de șah

Poate cea mai cunoscută actriță româncă și publicului internațional prin rolul Mariei din filmul Patimile lui Hristos realizat de Mel Gibson, Maia Morgenstern a acceptat o provocare pentru acest weekend. Să mute prima piesă în mutarea ceremonială care va deschide cea de-a opta rundă a Superbet Chess Classic Romania 2021, prima etapă a circuitului internațional de șah Grand Chess Tour fondat și adus în România de marele șahist Garry Kasparov.

Turneul a început pe 5 iunie. Primele mutări, care au dat startul competiției, au fost făcute de Garry Kasparov și de fostul mare fotbalist, Ilie Dumitrescu. Acum suntem la jumătatea etapei de la București, iar lupta se încinge - la sfârșitul rundei a cincea (din zece), trei lideri au ajuns la egalitate de puncte: Wesley So (SUA), Alexander Grischuk (Rusia) și Shakhriyar Mamedyarov (Azerbadjan). Acest trio fruntaș are un avans fragil, de doar jumătate de punct, înaintea celor cinci urmăritori. Ne așteaptă așadar o a doua jumătate a turneului extrem de interesantă. Oricine mai are șanse la câștigarea trofeului și a marelui premiu în valoare de 90,000$. Premiile totale se ridică la 325.000 dolari. Vom afla câștigătorul la încheierea turneului, pe 14 iunie.

Până atunci, mai sunt patru runde, pentru care primele mutări vor fi făcute de Cătălin Moroșanu mâine, 12 iunie și de faimoasa actriță Maia Morgenstern și Daniel Pancu duminică, 13 iunie.

În cinematografie, Maia Morgenstern a devenit cunoscută pentru interpretarile din filmele Balanța, Cel mai iubit dintre pamânteni, Patimile lui Hristos. Rolul Fecioarei Maria din filmul regizat de Mel Gibson i-a adus actriței românce recunoaștere si apreciere din partea criticii specialiste, la nivel mondial.

Pe lângă activitatea de actriță, Maia Morgenstern a fost membră a juriului unor importante festivaluri de teatru și film - Festivalul de la Geneva, Festivalul de la Salonic, Festivalul de la Angers, Festivalul de la Monte Carlo. Este în prezent directoarea Teatrului Evreiesc de stat și face parte din juriul pentru acordarea Premiului Național de Excelență în Cultura Romană.