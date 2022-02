Curcanul ca traumă: Turcia vrea să îşi schimbe numele la nivel internaţional

"Spuneţi Türkiye", repetă un anunţ pe reţelele sociale pentru a impune schimbarea numelui internaţional al Turciei, care până acum în limba engleză figura drept "Turkey". Noul nume în limba turcă evită confuzii enervante, căci "turkey" în engleză mai înseamnă şi "curcan", aminteşte EFE, potrivit AGERPRES.

Republica Turcia, "Turkei" în germană, "Turquie" în franceză sau "Turkey" în engleză, a apărut pe cenuşa Imperiului Otoman, în 1923. Aproape un secol mai târziu, preşedintele ţării, Recep Tayyip Erdogan, a decis că numele internaţional al ţării sale va fi exclusiv versiunea în limba turcă: "Türkiye".Potrivit unui decret prezidenţial din 3 decembrie 2021, Türkiye "reprezintă şi exprimă cel mai bine cultura, civilizaţia şi valorile naţiunii turce". Guvernul islamist turc intenţionează să informeze Naţiunile Unite în următoarele săptămâni cu privire la schimbarea numelui internaţional al ţării, pentru a oficializa această decizie.Schimbările internaţionale de nume nu sunt chiar aşa de rare. Recent, Ţările de Jos au încetat să mai fie Olanda, în timp ce Macedonia de Nord a renunţat la numele său oficial mult prea lung, "Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei", după o înţelegere cu Grecia.Problema cu umlautulTotuşi, unii avertizează în Turcia că această schimbare s-ar putea lovi de nişte probleme, dat fiind că litera "ü" nu există în alfabetul multor limbi.Deşi autorităţile de la Ankara nu au discutat încă această chestiune cu ONU, executivul turc este optimist în această privinţă, care s-ar putea soluţiona folosind un "u" simplu în loc de "ü", adică "Turkiye" în loc de "Türkiye".În acelaşi timp, Erdogan caută să consolideze brandul de ţară în relaţiile internaţionale, instituţii şi comerţ, notează EFE."Made in Türkiye"Astfel, produsele turceşti vor renunţa la tradiţionalul "Made in Turkey" pentru formula "Made in Türkiye", care, potrivit lui Erdogan, este o dovadă a "orgoliului ţării în comerţul internaţional".Planul de a schimba numele ţării nu este nou. În 2000, Adunarea Exportatorilor din Turcia le-a cerut membrilor săi să-şi vândă produsele sub marca "Türkiye", însă demersul nu a ajuns să fie pusă în practică.Deocamdată, singurii care folosesc noul nume în mod constant sunt postul public de radio TRT în limba engleză şi diferite servicii ale agenţiei de ştiri publice Anadolu, plus ambasade şi organisme oficiale. TRT evidenţiază că dicţionarul Cambridge indică în dreptul cuvântului "turkey" definiţii precum "rateu" sau "fraier" şi "ratat".Iar la o simplă căutare a cuvântului "Turkey" pe Google, apare - potrivit TRT, care reflectă punctul de vedere al autorităţilor - un amestec confuz de imagini, articole şi definiţii care asociază ţara cu tradiţionalul curcan servit la mesele americanilor de Ziua Recunoştinţei.Curcanul ca traumăÎnsă mai există o explicaţie, de natură psihologică: guvernul turc speră să pună capăt confuziilor şi glumelor legate de traducerea numelui ţării din limba engleză.Există o tulburare psihologică în Turcia şi chiar un fel de traumă provocată de semnificaţia cuvântului "turkey" în limba engleză, explică Selciuk Candansayar, profesor la Departamentul de Psihiatrie al Spitalului Universitar Gazi din Ankara.Tabloidele britanice au avut un rol în această traumă, din cauza felului în care au relatat despre cea mai severă înfrângere suferită vreodată de selecţionata de fotbal a Turciei, un 0-8 pe teren propriu în faţa Angliei, în 1984, aminteşte Candansayar pentru EFE."Cu acea ocazie, tabloidele (britanice) au titrat 'Stuff the Turkey' ('Umpleţi curcanul'), ceea ce ne-a jignit din cale afară", explică expertul turc.Orice turc care învaţă limba engleză este familiarizat cu semnificaţia cuvântului "turkey", cu atât mai mult cu cât limba lui Shakespeare este tot mai cunoscută şi folosită la nivel internaţional.Glumele, ironiile şi atacurile xenofobe la adresa Turciei au de multe ori la bază aceste comparaţii cu sus-numita pasăre, originară din America.Candansayar crede că, totodată, guvernul turc a dorit să folosească subiectul noii denumiri a ţării pentru "propaganda internă", îndreptată îndeosebi către cercurile mai naţionaliste.Totuşi, cu o "inflaţie galopantă" - cu o rată interanuală de aproape 50% în ianuarie - demersul a avut, cel puţin deocamdată, "un impact redus", notează profesorul turc.