Curg loviturile pentru Dacian Cioloș: încă un personaj controversat și-a găsit loc în PLUS

Jurnalistul Ionuț Cristache face încă o dezvăluire interesantă despre PLUS-ul lui Dacian Cioloș. Sub deviza oamenilor noi în politică, în fiecare zi aflăm despre ”foști” care și-au găsit loc în PLUS. Dacian Cioloș încalcă principiile noului partid și-l aduce pe Avram Fitiu, un anti-european declarat, fost membru PCNȚCD și al ANR.

”Dupa ce ieri aflam ca "omul nou", Cristian Preda, europarlamentar facut de Udrea, pe listele PMP, s-a inscris in PLUS-ul lui Ciolos, azi aflam ca din Consiliul National al aceluiasi partid face parte si un domn, Avram Fitiu! Stiu, poate ca nu va spune mare lucru. Dar stati sa vedeti nepotism si nu doar atat. Domnul Fitiu este fostul sef de cabinet al domnului Ciolos si nu este nou deloc in politica. Vremurie l-au purtat prin PNTCD, pare-se, iar in 2016 a candidat din partea ANR, partidul lui Marian Munteanu, cap de lista pentru Camera Deputatilor. Si mai tare este ca omul are o problema cu Sorors. Si nu doar cu Soros! Si cu UE si cu miscarile sociale si cu USR... Luati de pilda un citat din domnia sa:

"Cred si am dovezi ca reteaua Soros din intreaga lume (si nu numai) actioneaza in numele corectitudinii politice cu scopuri precise rezultate din filosofia scolii de la Frankfurt (ideologie comunist progresista contruita de Marx si Freud). Aceste scopuri vizeaza construirea unei noi societati, un fel de mix intre capitalism (libertinism in loc de liberalism) si comunism(...) Romania nu a scapat de acest experiment social progresist care este jucat politic in toata Europa (Podemos in Spania, Zorii aurii in Grecia, Pegida in Germania, USR in Romania). In Romania experimentul inceput in 1990 capata alte valente astazi prin activarea retelei sub forma USR (mix antisistem si progresism) in care sunt amestecati oameni cu agenda precisa cu oameni de buna credinta care au cazut in capcana ideologiei antisistem construita pe fundamentul teoriei critice."

Cert este ca membrii PLUS au inceput deja sa se revolte si cer demiterea domnului Fitiu!”, scrie Ionuț Cristache.