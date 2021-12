Custodele Coroanei, mesaj pentru români: 'Şi eu am trecut prin doliu şi mâhnire. Totuşi am încredere că vom vedea lumina de la capătul tunelului'

Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, a transmis un mesaj în Ajun de Crăciun, conform tradiţiei, în care arată că anul acesta a fost unul greu pentru toată umanitatea din cauza pandemiei şi spune că are încredere că "vom vedea lumina de la capătul tunelului".

"Anul 2021 nu a fost uşor. Ca şi anul trecut, pandemia continuă să ne întunece viaţa. Oamenii simt exasperare, tristeţe şi descurajare. Transmit condoleanţe tuturor celor care au pierdut rude, prieteni sau colegi. Şi eu am trecut prin doliu şi mâhnire. De aceea, înţeleg pe cei care au pierdut pe cineva drag. Totuşi am încredere că vom vedea lumina de la capătul tunelului", afirmă Custodele Coroanei.Majestatea Sa Margareta spune că la sfârşit de an gândul său merge către cei în vârstă şi are încredere în viitor, "graţie tinerilor români"."Acum, la sfârşit de an, gândul meu merge către cei în vârstă, pentru că ei au atât de mult de oferit societăţii (în special tinerilor), iar uneori vârsta lor este văzută ca o slăbiciune în loc să fie apreciată ca o comoară. Graţie tinerilor români, am încredere în viitor. Avem o admirabilă generaţie nouă, bine educată şi specializată. Ei sunt plini de iniţiative şi de creativitate. Dar continuăm să avem o mare parte a lor în străinătate. Sper ca, nu foarte târziu, tinerii români să aibă motive să se întoarcă acasă", se arată în mesaj.Majestatea Sa ţine, totodată, să transmită admiraţia şi afecţiunea sa militarilor români, "care fac cinste ţării şi familiilor lor", dar şi calde felicitări pentru sectorul privat, "care în ciuda pandemiei şi a dificultăţilor politice şi administrative, a dovedit profesionalism, capacitate de a se adapta şi putere de a merge mai departe".Custodele Coroanei aminteşte că în 2021 s-au sărbătorit 140 de ani de la proclamarea Regatului României şi 100 de ani de la naşterea Regelui Mihai."Aduc mulţumiri tuturor celor care l-au comemorat pe tatăl meu", subliniază aceasta.Majestatea Sa Margareta mai afirmă că, la fel ca în fiecare an, familia regală a încercat să promoveze economia, educaţia, responsabilitatea pentru mediul înconjurător, ştiinţa şi arta românească."În ciuda pandemiei, am încercat să dăm încredere şi sprijin comunităţilor locale prin munca noastră la Crucea Roşie, la Fundaţia Regală Margareta a României, prin organizaţiile cu patronaj regal şi prin proiectele Casei mele", mai spune Custodele Coroanei.Majestatea Sa Margareta are un mesaj pentru toţi românii - din ţară, din Republica Moldova şi pentru cei ''departe de patrie şi de familie"."La ceas de cumpănă şi rătăcire în întreaga lume, sacrificiul Domnului Nostru Iisus şi iubirea sa pentru noi sunt un far luminos pentru fiecare. De Crăciun, purtăm în suflet pe toţi cei dragi, chiar dacă uneori nu putem fi împreună. Aceşti ani de suferinţă ne-au adus alături, în inimă şi cuget, pe toţi oamenii de pe pământ, indiferent de religia, limba sau originea lor. Doresc tuturor românilor din ţară, din Republica Moldova şi celor departe de patrie şi de familie la mulţi ani cu sănătate, speranţă şi pace sufletească", a mai transmis Custodele Coroanei.