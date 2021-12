Cutiile poştale din Arad sunt mai pline ca niciodată. Sute de copii i-au scris lui Moș Crăciun

Cutiile poştale din Arad sunt mai pline ca niciodată în această perioadă a anului, când sute de copii îi scriu Moşului în speranţa că le va împlini dorinţele şi vor găsi sub pomul de Crăciun cadourile mult visate.

Pandemia de COVID-19 nu a învins magia lui Moş Crăciun, pe care copiii îl aşteaptă an de an, astfel că îi trimit din timp scrisori emoţionante, mai lungi sau mai scurte, în funcţie de dorinţe. Poştaşii arădeni lucrează la foc continuu în aceste zile, în care găsesc în cutiile metalice roşii de pe străzi mai mult scrisori de la cei mici, cu destinaţia Laponia.

Directorul Oficiului Judeţean de Poştă, Monica Oprea, a declarat pentru AGERPRES că în fiecare an sunt colectate din cutii peste 350 de scrisori adresate Moşului.



"Scrisorile au adrese diferite ale Moşului, dar marea majoritate sunt cu destinaţia Finlanda, în timp ce unele sunt trimise în Canada. Semn că micuţii sunt ajutaţi şi de părinţi, scrisorile au timbre valabile, astfel că ne facem mereu datoria să le trimitem la destinaţie", a spus Monica Oprea.

Luca este un băieţel din Arad în vârstă de 7 ani, care îşi doreşte lucruri ce i-ar înfrumuseţa casa în preajma sărbătorilor. I-a trimis Moşului o felicitare pentru a-i ura "Sărbători fericite" şi în care a scris că vrea să primească "luminiţe cu steluţe galbene" şi un şemineu, dar şi dulciuri. La final, copilul i-a mai transmis Moşului că îşi doreşte o parcare de jucărie.

Luca a cumpărat timbru de 19,5 lei şi a trimis scrisoarea pe cea mai cunoscută adresă a Moşului: Santa Claus Main Post, Office Workshop Village 96930 Artic Circle, Rovaniemi - Finlanda.

Robert are 8 ani, este din satul Arăneag şi îi scrie Moşului pentru prima dată. Spune că, deşi prietenii săi îi scriau în fiecare an, el nu a vrut să îşi facă aşteptări. De această dată, părinţii l-au convins, spunându-i că Moşul va ţine cont de faptul că a fost cuminte tot anul.



"Dragă Moşule, nu ţi-am scris până acum pentru că nu ştiam ce să îţi cer şi nu am vrut să aştept cu nerăbdare cadoul. În fiecare an mi-ai adus dulciuri multe, dar acum mi-aş dori să am şi eu o trotinetă cum au prietenii mei. Şi aş mai vrea o sanie şi să avem zăpadă de Crăciun ca să mă joc cu prietenii mei. Am fost cuminte şi promit să fiu cuminte şi de acum încolo dacă îmi aduci ce îmi doresc", a scris Robert.

Speranţe în Moş Crăciun îşi pun şi copiii care provin din familii cu situaţii materiale grele sau familii destrămate, dar şi unii dintre copiii străzii. De o parte dintre aceştia se ocupă Fundaţia "Vis de Copil" din Arad, care reuşeşte să ajute constant aproximativ 50 de copii sărmani, cu ajutorul unor finanţări din Scoţia şi Anglia, dar şi în urma donaţiilor făcute de comunitatea locală.

"Dorinţe pentru Moşul au toţi copiii, indiferent dacă provin din familii înstărite sau foarte sărace. Noi îi ajutăm pe cei fără posibilităţi, pentru că şi ei i-au scris Moşului în aceste zile. Îşi doresc lucruri simple, cum ar fi căldura unei familii unite, ori dulciuri, haine de iarnă şi rechizite şcolare. Îl ajutăm pe Moşul să îndeplinească aceste dorinţe, iar cadourile sunt pregătite şi vor ajunge şi la câţiva copii care stau mai mult pe străzi", a declarat, pentru AGERPRES, managerul fundaţiei, Philip More.



În acest an, fundaţia va oferi sprijin Moşului pentru a ajunge nu doar la copiii nevoiaşi, ci şi la părinţii acestora sau la multe alte familii aflate în momente grele, pentru care au fost pregătite pachete cu alimente. Astfel, zeci de familii din judeţ vor putea să simtă sărbătorile la fel ca oamenii cu posibilităţi mai mari.

Cu sau fără timbru, poştaşii arădeni dau asigurări că toate scrisorile trimise la Polul Nord vor ajunge la Moşul în timp util, pentru că fiecare în parte este specială.