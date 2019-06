CUTREMUR în PNL Rareș Bogdan, despre declarația lui Ludovic Orban despre IT-iști: 'E extrem de riscant, pentru că avem o mulțime de 'creiere' care au plecat'

Este cutremur în PNL, după ce Rareș Bogdan l-a contrat violent pe șeful său, Ludovic Orban, din cauza unei declarații despre angajații din IT, cărora vrea să le taie scutirea plății impozitului pe venit.

”Nu știu, vorbiți cu președintele, cel care a făcut această declarație. Nici nu știam de declarația asta, acum aflu. Este extrem de riscant, pentru că și așa avem o mulțime de ”creiere” care au plecat. Sunați-l pe domnul Orban și întrebați-l. Nu există, în programul de guvernare al PNL, o astfel de măsură. Probabil el are toate explicațiile necesare.

Vă asigur că PNL va da doar facilități pentru mediul de afaceri, nu se va apuca să taie. Nu stau acum să mă uit după ce declară fiecare, chiar și domnul Orban, acum două ore sau trei. Vă asigur că nu va fi făcut (n.r. tăierea avantajelor IT-iștilor). Vom elimina și taxele pe stâlp, și supraacciza, și pensiile speciale.

Cea mai mare problemă pe care o are România acum este forța de muncă. Trebuie să eliminăm, pentru următorii 5 ani, această taxare a muncii, suprataxarea muncii.”, a spus Rareș Bogdan la România TV, sâmbătă seara.

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a declarat sâmbătă la Mediaş că nu i se pare normal ca angajaţii din domeniul IT să fie scutiţi de plata impozitului pe venit. “Eu am să vă spun o chestie, apropo de IT-işti. Mie nu mi se pare normal ca IT-iştii să fie scutiţi de plata impozitului pe venit. IT-iştii câştigă cel mai bine în România", a declarat Orban, conform presei locale. El a susţinut că a fost o perioadă în care oamenii erau stimulaţi să se ducă spre zona de IT, iar acum nu i se pare normal.

