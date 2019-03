Cutremur în PSD Ilfov: 'Nu avem nicio șansă în fața PNL! Firea era un nume în România' - Primarul orașului Popești-Leordeni a demisionat din BPJ

Primarul PSD al orașului Popești-Leordeni (Ilfov) a declarat, marți, în exclusivitate pentru ȘTIRIPESURSE.RO, că și-a dat demisia din funcția de vicepreședinte județean al partidului. Edilul Petre Iacob a spus că a fost o greșeală majoră dizolvarea fostei echipe de conducere PSD Ilfov pentru că Gabriela Firea, fostul președinte al filialei, era „un nume în România”. Primarul a adăugat că la Ilfov PSD nu are nicio șansă împotriva liberalilor la alegerile europarlamentare din 26 mai. Dacă PSD îl dă afară din partid, a adăugat acesta, va rămâne independent.

„Mi-am dat demisia a doua zi dupa alegerile la judet. Eu am fost cooptat vicepreședinte deși am spus că nu vreau să fac parte din structura județeană. Eu consider că trebuie mai întâi să dovedim și după aceea, pentru că din păcate toată lumea aleargă numai după funcții sau, mai bine zis, după ciolan. Eu consider că mi-am făcut datoria față de acest partid și nu vreau să fac parte din această echipă”, a spus Petre Iacob (foto dreapta), pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

În demisia lui scrie, potrivit documentului obținut de ȘTIRIPESURSE.RO:

„Menționez că prezentul act nu va aduce atingere relației mele cu actuala echipă alături de care voi fi alături necondiționat, dar nu pot accepta că fără voința mea să fiu pus în fața faptului împlinit în Conferința Extraordinară de alegeri, propus, apoi votat vicepreședinte în condițiile în care discuțiile anterioare au fost altele. În speranța că pe viitor va exista mai multă transparență, comunicare și consultare cu membrii organizației privind propunerile și numirile unor persoane în funcții importante, vă asigur încă o dată de tot sprijinul meu personal și al întregii organizații PSD Popești-Leordeni”

Primarul PSD ne-a spus că a primit oferte de la alte partide dar nu o să joace murdar și dacă PSD îl dă afară din partid, o să rămână independent.

„Eu din PSD nu voi demisiona niciodată, pentru că eu am principii. Am venit la acest partid și cu bune și cu rele. Nu vă ascund că am avut „n” propuneri și am spus nu, sunt aici, dacă se termină, se termină, mă duc acasă, dacă mă dă afară rămân independent, dar nu mă duc la alt partid politic. Este exclus să migrez la alt partid. Le-am spus celor din conducerere că eu nu joc murdar, eu nu fac înțelegeri, eu ăsta sunt, dar consideră că nu am ce căuta în această echipă”, a declarat Petre Iacob.

Edilul din Popești-Leordeni a prefațat o înfrângere usturătoare pentru PSD Ilfov la europarlamentare

„Eu vă spun că nu va fi simplu în alegerile europarlamentare. De ce? Gândiți-vă că PNL au 30 de localități cu 30 de primari. PSD mai are doar Popești-Leordeni, Pantelimon și 4 localități mici. Cât putem scoate? Până la urmă, alegătorii vin după primar, după administrația locală. Nu avem nicio șansă să învingem PNL-ul, este părerea mea. Va fi foarte greu, ei sunt în reorganizare, este o echipă care a plecat la drum cum și eu nu vreau să asist la un...”, a indicat Petre Iacob.

Declarația vine în contextul în care PSD are primari doar în două orașe din cele 8 ale județului Ilfov: în Popești-Leordeni, condus de acesta, și în orașul Pantelimon. Restul sunt conduse fie de liberali fie, cum e cazul orașului Voluntari, de soțul Gabrielei Firea, Florentin Pandele

Întrebat dacă a fost o greșeală schimbarea fostei conduceri, Petre Iacob acesta a răspuns afirmativ.

„Haideți să fim corecți, Gabi Firea este un nume nu în Ilfov, nu în București, ci în România. Are notorietate, are carismă, este expertă în comunicare”.

CEX PSD a decis, pe 19 noiembrie 2018, dizolvarea conducerii PSD Ilfov în frunte cu Gabriela Firea, un opozant extrem de vocal al lui Liviu Dragnea. În aceeași ședință de CEX PSD, Firea a rămas și fără funcția de vicepreședinte național PSD și fără cea de lider PSD București.

Noua echipă de conducere a PSD Ilfov a fost aleasă pe 16 martie 2019, în fruntea filialei fiind ales Gheorghe Bolintineanu, vicepreședinte al CJ Ilfov. La alegeri a fost prezent, printre alții, liderul PSD Liviu Dragnea.

