Dacă am rămas aici trebuie să ne concentrăm pe performanţă, spune Andrei Radu de la Dinamo

Jucătorul echipei Dinamo Bucureşti, Andrei Radu, consideră că este normal ca fotbaliştii dinamovişti să fie nemulţumiţi că au pierdut salariile restante odată cu intrarea clubului în insolvenţă, precizând însă că dacă au rămas la echipă ar trebui să se concentreze pe performanţă, potrivit Agerpres.

"Suntem într-o stare bună de spirit, încercăm să obţinem victoria în acest meci. Avem încredere în oamenii care au venit, aici sperăm ca pe viitor să fie bine.

Sperăm ca să se vor rezolva toate problemele pe viitor, noi încercăm să creăm o stare de spirit bună în timpul meciurilor şi în pregătire. Eu nu am depus memoriu, sunt OK, dar sunt mai mulţi jucători care şi-au depus memorii.

Nu ştiu ce să zic de treaba asta, fiecare are dreptul de a solicita banii. Şi eu am cerut banii, dar nu am ajuns la memoriu, sper să ajungem să ne înţelegem şi fără memoriu.

Noi suntem uniţi în continuare şi încercăm să dăm tot ce putem pentru fani şi culorile lui Dinamo.

Este normal ca jucătorii să fie nemulţumit, dar dacă am rămas aici trebuie să ne concentrăm pe performanţă şi în momentul acesta eu cred că am depăşit oarecum această parte a nemulţumirilor", a afirmat Radu, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.

Fundaşul dinamovist a spus că absenţa jucătorilor cu experienţă se simte în echipa lui Dario Bonetti, dar a precizat că tinerii au început să lege relaţii de joc:

"E mai greu fără jucători experimentaţi, se simte lipsa lor, este greu să îi înlocuieşti, însă trebuie să facem un grup puternic şi prin dorinţa de rezultate şi dorinţa tinerilor de a face performanţă să reuşim să obţinem aceste rezultate.

Eu mă aştept la un meci bun din partea noastră, pentru că încep să se lege nişte relaţii de joc. Jucăm acasă şi vom avea fanii de partea noastră, asta contează foarte mult. Eu îmi doresc foarte mult să câştigăm această partidă, suntem montaţi pentru acest lucru".

Echipa de fotbal Dinamo va întâlni luni, pe teren propriu, de la ora 21:30, formaţia Academica Clinceni, într-un meci din cadrul etapei a 2-a a Ligii I.