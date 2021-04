Dacă nu câştigăm la Botoşani, e clar că nu mai avem nicio şansă de play-off, avertizează Mircea Rednic

Antrenorul Mircea Rednic crede că dacă FC Viitorul nu câştigă la Botoşani meciul de duminică, atunci nu mai are nicio şansă la play-off. Viitorul se confruntă cu probleme de lot pentru acest meci, patru jucători au fost diagnosticaţi cu COVID-19, doi sunt suspendaţi şi unul accidentat, potrivit news.ro

Mircea Rednic a declarat sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Botoşani vine într-un moment dificil pentru Viitorul, dar că e ultima oportunitate a formaţiei sale de a mai avea şanse să joace în play-off.

“E ultima şansă, mică aşa cum e, trebuie să o jucăm până la capăt. Acest meci vine într-un moment mai dificil, mai delicat cu patru jucători cu COVID: Jo Santos, Grădinaru, Benzar şi cu Marquinhos, Ely, accidentat plus o problemă tatăl său a decedat acum două zile, a plecat în Portugalia, Dobro – suspendat, Matei - suspendat, patru jucători de la lot, trei care au venit dezamăgiţi pentru că au făcut miniturneul ăsta pe care ei l-au jucat şi l-au jucat foarte bine, dar nu au reuşit să se califice, Tsoumou care a fost plecat cu echipa lui naţională. E un moment mai dificil, dar sunt singur că ei sunt conştienţi că ok, ne gândim şi la play-off, dar în primul rând noi trebuie să ne gândim să acumulăm puncte”, a afirmat Mircea Rednic.

El a precizat că Botoşani este o echipă cu jucători buni care mai ales pe teren propriu joacă ofensiv.

“E o echipă în ultima perioadă cu rezultate bune, echipă cu jucători buni, mai ales acasă joacă foarte ofensiv şi îşi creează foarte multe ocazii. Mie chiar îmi place să joc cu echipele care joacă deschis pentru că noi până acum în ultima perioadă am avut echipe care s-au apărat pe două linii şi au aşteptat greşeala noastră pe contraatac. Cred că o să fie un meci interesant”, a explicat antrenorul Viitorului.

Rednic a menţionat că şansa echipei sale era mai mare de a prinde play-off-ul dacă ar fi câştigat un meci din ultimele trei/

“Noi am făcut foarte multe egaluri, dacă am fi câştigat măcar două meciuri. Dacă nu pierdeam trei puncte în prelungiri altfel era situaţia. Poate ar fi trebuit să riscăm mai mult, ne-am mulţumit să nu pierdem şi asta e vina mea pentru că prin schimbările făcute şi aşezarea pe care trebuia să o fac, să riscăm mai mult. Poate nu am riscat cât ar fi trebuit. (…) Important e să câştigăm la Botoşani, dacă nu câştigăm la Botoşani e clar că nu mai avem nicio şansă de play-off”, a afirmat Mircea Rednic.

Meciul dintre Botoşani şi Viitorul Constanţa are loc pe data de 4 aprilie, de la ora 15.00.