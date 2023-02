`Dacă te îmbolnăvești, nu faci nimic fără bani`. Pentru ce se dă mită în spitalele din Moldova

Neglijarea pacienților și atitudinea nerespectuoasă față de ei ar fi modalități utilizate frecvent de cadrele medicale pentru a stimula plățile informale

Nașterea copiilor, intervențiile chirurgicale, investigațiile și tratamentele oncologice sunt serviciile medicale pentru care pacienții oferă cel mai des mită în instituțiile medicale publice din R. Moldova.

Sunt concluziile unei cercetări privind riscurile de corupție, realizate în 2022 de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER), Inițiativa Pozitivă și Open Contracting Partnership.

„Mulțumirea” medicilor - o experiență firească

Pacienții intervievați de autorii studiului au apreciat drept „foarte înalte” riscurile de corupție în sistemul de sănătate. Ei au recunoscut că au fost constrânși să plătească pentru serviciile medicale. „Mulțumirea” medicilor cu bani sau cadouri este percepută ca o experiență firească.

„Dacă te îmbolnăvești, nu faci nimic fără bani” și „nimeni nici nu se uită la tine”, au spus respondenții citați în raportul cercetării „Cartografierea riscurilor de corupție în domeniile educație, asistență socială, sănătate și agro-alimentație”.

Potrivit lor, cel mai des li se cere mită atunci când se adresează la medicii specialiști și la cei din spitale, când merg la investigații și tratamente oncologice.

Îi dai infirmierei bani ca să-ți aducă o sticlă cu apă.

Pacienții spun că și personalul auxiliar solicită plăți pentru îngrijire și menaj. „Persoane care au fost la Spitalul Oncologic mi-au spus că acolo fiecare mișcare costă. Pentru că nu poți ieși din salon, îi dai infirmierei bani ca să-ți aducă o sticlă cu apă. Mi se pare că nu se plătește atât medicul, cât personalul auxiliar”, a relatat o femeie în vârstă de 32 ani.

Pacienții au mai povestit că pregătesc din timp bani pentru nașterea copiilor și intervențiile chirurgicale, întrucât, fără aceste plăți informale, riscă să fie neglijați de personalul medical.

„Când ajungi la o intervenție chirurgicală, acolo e cea mai mare tragedie. Majoritatea specialiștilor așteaptă să le dai bani, ca să fie operația reușită, ca să fie piciorul pus bine la loc, ca să vină medicul și să nu stai cu piciorul fracturat încă trei zile și doar apoi să fii operat și tot așa. În astfel de cazuri, este de dorit să mergi la clinicile private, pentru că acolo ai achitat suma de bani, ai intrat și toți se ocupă de tine în modul corespunzător”, a spus un bărbat de 40 ani.

Ghidul integrității medicale în R. Moldova a fost lansat în 2019, în primul mandat al actualei ministre a Sănătății, Ala Nemerenco.

Marea majoritate a respondenților cred că asigurarea obligatorie de asistență medicală este doar o formalitate și că, fără plăți suplimentare, nu poți beneficia de servicii medicale de calitate. Cei mai mulți asociază polița medicală cu aflarea gratuită în staționar: „Nu plătești patul. În rest, trebuie să achiți”.

Pacienții recunosc că aleg să dea mită atunci când vor să urgenteze spitalizarea. „De exemplu, pacientul a ajuns în spital la ora 8:00. Este deja ora 13:00 și el nu este primit în nicio secție, doar mai vine din când în când câte un medic să vadă cum se simte. Atunci, este pus în situație să achite cuiva ca să se urgenteze spitalizarea, să nu i se înrăutățească starea”, a povestit o asistentă medicală.

Neglijarea pacienților și atitudinea nerespectuoasă față de ei ar fi, potrivit raportului, modalități utilizate frecvent de cadrele medicale pentru a stimula plățile informale. Pacienții, de obicei, sunt gata să plătească pentru o atitudine mai binevoitoare din partea personalului medical.

„Cumpără” concedii medicale și certificate

Respondenții au mai recunoscut că oferă mită atunci când solicită concedii medicale fără un motiv temeinic sau atunci când vor să obțină repede certificate medicale pentru diferite situații.

„Când pacientul vrea o foaie de boală, achită medicului și i se eliberează un certificat pentru 3-5 zile. Dacă are nevoie de un certificat forma 027 pentru șoferie, angajare sau tabăra copiilor, vine și achită. De fapt, aceste plăți nu i se solicită, pacientul vine singur cu propunerea. Zice că nu are timp să meargă prin policlinică să facă investigații. I se pare imposibil să o facă în mod legal”, a precizat aceeași asistentă medicală.

„Sora mea are cancer. Ca să primească gradul de dizabilitate, este obligată să treacă o comisie medicală în fiecare an. După ce trece comisia raională, prin chinuri și cu bani, trebuie să meargă și la Chișinău, la Spitalul Oncologic, să mai confirme nu știu ce. Este un mecanism foarte dureros și tâmpit. Toți știu că această boală nu se tratează, de ce mai cer bani de la acest om?”, s-a revoltat un bărbat.

Cel mai frecvent, în situația de a procura suplimentar medicamente și consumabile au fost persoanele internate în spitalele republicane

Fiecare a patra persoană procură suplimentar medicamente în timpul spitalizării

Vaccinați doar pe hârtie

Studiul mai arată că multe persoane care sunt împotriva imunizării și, din acest motiv, nu-și pot înscrie copiii la grădiniță sau la școală, nu se pot angaja ori nu pot pleca peste hotare aleg să plătească pentru imunizarea fictivă, împotriva Covid-19 sau conform calendarului de vaccinare a copiilor.

„Din păcate, majoritatea părinților din ziua de azi nu au încredere în vaccinarea copiilor și, din această cauză, merg la medicul de familie, îi oferă o mită, ca să fie vaccinați fictiv, ceea ce eu cred că e un risc”, a declarat o femeie de 27 ani.

Oamenii intervievați cred că directorii instituțiilor medicale nu doar tolerează și încurajează aceste acte de corupție, dar și primesc o parte din sumele luate de la pacienți de către subalternii lor.

În opinia unor respondenți, plățile informale din instituțiile de stat nu diferă prea mult de costurile serviciilor oferite de clinicile private, doar că la privat achitările sunt transparente, condițiile sunt mai bune și cadrele medicale sunt binevoitoare.

„Am avut o situație cu endocrinologul, care m-a îndreptat la Institutul Oncologic, la chirurg, fără ca măcar să dau o analiză. Am mers acolo, am stat în rând și chirurgul s-a mirat că am ajuns la el fără nicio analiză. Timp pierdut. E mai simplu să mergi la privat. Nu văd rostul să te duci la specialiștii de la stat cu plată, când ei trebuie să te consulte în baza poliței”, a spus o femeie de 45 de ani.

Astfel, persoanele cu posibilități financiare mai mari preferă să se adreseze la instituțiile medicale private, ceea ce contribuie indirect la diminuarea plăților informale din instituțiile publice.

