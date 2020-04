Semnat ”un cetățean care s-a săturat de ipocrizie”, fără a indica măcar țara în care se află, românul cere politicienilor și instituțiilor care au legătură cu diaspora să încerce să găsească soluții pentru diversele situații apărute ca urmare a pandemiei. ”Daca tot vreti sa va plimbati, mergeti sa vedeti conditiile din Austria sau Germania a oamenilor care au plecat sa munceasca la camp. Informati-va de starea lor, de unde si cum muncesc, ce echipamente primesc, ce atentie primesc, etc.”, scrie el nemulțumit. Totodată amintește și faptul că ”Sunt romani care au ramas pe strazi in Italia, in Grecia, in Spania, in Franta din cauza ca li s-au terminat contractele de munca sau de chirie si sunt blocati.”

Românul găsește și soluții la aceste probleme: ”În timpurile astea grele de ce nu folositi fondurile pe care le aveti la DRP pentru a ajuta romanii din afara granitelor? De ce nu incercati ca banii sau calatoria sau interesul dvs. de oameni de stat sa fie redirectionat catre ajutorarea romanilor care v-au votat si in schimb le folositi ca toti ceilalti paraziti ai statului roman ca sa va plimbati si sa aveti ce abureli sa mai scrieti pe Facebook? Dar oare nu ne-am saturat de plimbare si fum in ochi?”

Scrie publicatia ziarulromanesc.at unde puteti gasi si scrisoarea romanului nemultumit.