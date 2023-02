'Dacă Ucraina va cădea, UE este cea care se va confrunta cu o Rusie încrezătoare în sine, nu Statele Unite' (Analiză)

O analiză publicată joi de Institutul Egmont avertizează țările membre. "Din stat-tampon, Ucraina a devenit un stat de frontieră al Europei", spune profesorul Sven Biscop.

Invazia Ucrainei a făcut-o parte integrantă din arhitectura de apărare a Uniunii Europene, spune profesorul Sven Biscop (UGent) într-o analiză publicată joi de Institutul Egmont la aproape un an de la începutul războiului. Dintr-un stat tampon între Europa și Rusia, Ucraina face acum parte din granița sa de est. "Dacă datorită voinței și curajului său impresionant și cu sprijinul țărilor occidentale, Ucraina independentă supraviețuiește, nu va mai fi un stat tampon. Dimpotrivă, a devenit deja parte integrantă a arhitecturii de securitate occidentală, ca stat de frontieră", explică Biscop.

Occidentul a plecat de la atitudinea de neintervenție care predominase în epoca sovietică când, în 1956 și 1968, URSS a intervenit în Ungaria și Cehoslovacia. După un acord de asociere semnat în 2014, Ucraina are acum statutul de candidat pentru aderarea la UE. O decizie dictată mai mult de "emoții și percepții decât de strategie", potrivit profesorului, aderare al cărei proces ar trebui să ia timp având în vedere implicațiile pe care le are, mai ales în ceea ce privește apărarea colectivă. Dar este un "semnal puternic", care nu are precedent, pentru că este vorba despre o țară aflată în război.

Europa - prima afectată, principala responsabilă

O altă concluzie a raportului: Europa va trebui să treacă de la un sprijin fragmentar la un sprijin structurat, pe termen lung. "Prima prioritate este aceea de a oferi Ucrainei sprijinul militar necesar pentru a rezista în săptămânile și lunile care urmează și pentru a evita pierderi semnificative de teritoriu", potrivit lui Biscop. "A doua prioritate este să ne asigurăm că Ucraina este capabilă să-și desfășoare operațiunile militare în timp – luni sau chiar ani".

"Este regretabil, dar de înțeles, că sprijinul militar a fost până acum ad-hoc", a adăugat el. "UE trebuie să elaboreze un plan global pentru a ghida furnizarea de echipamente militare în următoarele săptămâni, luni și ani. Acest lucru necesită o planificare combinată a apărării cu Ucraina, astfel încât obiectivele ucrainene și capacitățile industriale europene să poată fi adaptate între ele".

Responsabilitatea revine mai mult Europei decât Statelor Unite, principalul sprijin militar al Ucrainei până acum. "Ucraina este vecină cu Uniunea Europeană. Dacă va cădea, statele membre UE sunt cele care se vor confrunta cu o Rusie încrezătoare în sine, nu Statele Unite", avertizează Biscop.

Expertul în relații internaționale consideră așadar că Europa trebuie să preia treptat cea mai importantă parte a sprijinului militar pentru Ucraina, care este asumată pentru moment de Statele Unite.

Analiză preluată din publicația belgiană Le Vif, via Rador