Dacian Cioloș, replică USTURĂTOARE la acuzațiile lui Răzvan Cuc: 'În 2016 era în minister, se plimba. Aşa că l-am trimis să cânte prin copaci cucu-cucu'

Ministrul Transporturilor a acuzat în mai multe rânduri blocarea proiectelor de infrastructură în timpul guvernului Cioloş. „Nu cumva domnul Cuc era în minister atunci? Dar el nu era acolo să muncească, se plimba în campanie electorală. Când mi-am dat seama de asta l-am trimis să cânte prin copaci cucu-cuc, că doar atât ştie să facă”, a replicat la Digi24 liderul PLUS, Dacian Cioloş.

„Întrebaţi-l ce făcea domnul Cuc pe la sfârşitul lui 2016? Nu cumva era pe la Ministerul Transporturilor? Nu chiar la sfârşit, pentru că l-am dat afară, pentru că, în loc să se preocupe de atribuţiile de la Ministerul Transporturilor, să deblocheze proiectele, se plimba în campanie electorală. Deci domnul Cuc a lucrat în Ministerul Transporturilor”, a spus Dacian Cioloş.

Culisele scandalului Cătălin Ioniță - Carmen Dan. Ce i-ar fi spus Mihai Tudose ministrului de Interne

Fostul premier a subliniat că nu îl acuză de nimic de actualul ministru al Transprturilor pentru că, de fapt, acesta se acuză singur.

„Era în minister şi se ocupa şi de treaba asta. Dar eu nu am avut încredere în domnul Cuc care cânta pe coclauri în campanie şi am pus acolo oameni care au deblocat proiectele de insfrastructură. Am lăsat la cheie nu doar Masterplanul pe Transporturi, aprobat şi adoptat, ci am şi pregătit pentru licitaţii studii de fezabilitate sau chiar proiectele tehnice pentru toate proiectele care erau prioritare în masterplan.

Să zicem că erau blocate. Ce a făcut până acum să le deblocheze?

Dânsul se plânge de hăţişul birocratic, noi le-am modificat atunci, prin OUG ca să permitem o derulare mai rapidă a proiectelor de infrastructură.

Cuc se acuză pe el, îşi acuză incompetenţa, nu era la Transporturi să muncească. Când mi-am dat seama de asta, l-am trimis să cânte prin copaci cucu – cucu. Că atât ştie să facă, atât continuă să facă.

Ăştia sunt miniştrii PSD, genul Cuc. Nu îşi amintesc că de la Revoluţie încoace, mai mult de două treimi din timp la guvernare a fost PSD. Situaţia în care ne aflăm e datorată PSD, nu guvernului Cioloş, care a guvernat un an fără majoritate politică parlamentară”, a spus Dacian Cioloş.