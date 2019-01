Dacian Cioloș vine cu DETALII NESPUSE până acum - Ce discută, de fapt, cu Klaus Iohannis la desele întâlniri pe care le au

Fostul premier Dacian Cioloș a declarat, marți, că la începutul acestui an a avut o întrevedere cu președintele României, Klaus Iohannis. Acesta a afirmat că președintele a vrut să știe părerea sa despre situația economică și politică, dar și despre președinția României la Consiliul UE.

„Cred că au trecut câteva săptămâni, probabil la începutul acestui an (a avut loc întâlnirea cu Klaus Iohannis-n.r). Am discutat despre situația politică din țară, despre situația economică. A vrut să știe domnul președinte cum vedem și noi lucrurile. Am discutat despre Președinția României la Consiliul UE, unde dânsul știe că am o anumită expertiză și am discutat despre mai multe lucruri care pot fi făcute în ciuda contextului în care ne aflăm. Genul acesta de discuții le avem în general”, a declarat Dacian Cioloș, în cadrul unei conferințe de presă, scrie Mediafax.

Fostul premier a afirmat că astfel de discuții au loc în mod constant.

„A fost o întâlnire informală, o discuție informală și sunt discuții cum am tot avut cu domnul președinte în ultima perioadă. Am rămas în relații bune după ce mi-am terminat mandatul și sunt discuții de bun simț între oameni care se cunosc și care împărtășesc multe obiective comune”, a adăugat Cioloș.

Dacian Cioloș nu a exclus o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale.

Citește și: Florin Piersic a RĂBUFNIT și aruncă acuzații GRAVE: Vă folosiți de mine, de ziua mea, ca să vă manifestați antipatiile politice

„Nu pun problema de adversitate cu nimeni. Dacă o să candidez, nu o să o fac să fiu în adversitate cu cineva, ci ca să propun un proiect politic. O să propun un proiect politic și cetățenii români vor alege cel mai bun proiect politic, nu văd de c ear putea fi vorba de adversitate sau de neînțelegeri cu cineva. Trăim într-o țară democratică. Am un respect față de domnul președințe cu care am colaborat și care m-a susținut. M-a nominalizat și m-a susținut și sunt convins că și domnul preedinte Iohannis împărtășește aceleași idealuri și obiective pentru mai bine în România. Nu văd de ce asta ar fi o problemă. Cred că acest gen de idee că eu sunt în conflict cu domnul Iohannis folosește probabil unora, dar nu celor care vor să vadă că lucrurile merg mai bine în România”, a conchis Dacian Cioloș.