Dacian Cioloș iese la rampă după avizul CSM: 'Există mai multe argumente pentru desfiinţarea SIIJ decât pentru menţinerea ei'

Copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş a apreciat că există mai multe argumente pentru desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie decât pentru menţinerea ei.

Precizările au fost făcute în contextul în care plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ, joi, cu 11 voturi pentru şi 8 împotrivă, proiectul de lege privind desfiinţarea Secţiei Speciale.

"Eu ţin minte că CSM a dat aviz negativ şi când a fost propusă legea de înfiinţare a Secţiei. Evident că mergem mai departe. Ne asumăm lucrul acesta. Exact aşa cum în ciuda avizului negativ, atunci s-a mers cu proiectul mai departe, acum trebuie şi desfiinţat, pentru că CSM trebuie să hotărască când a avut dreptate: atunci când a votat împotriva înfiinţării acestei secţii sau acum, când votează împotriva desfiinţării. Noi am spus şi am şi explicat - şi Stelian Ion a explicat de ce SIIJ trebuie desfiinţat. E şi concluzia unor analize externe care au fost făcute la solicitarea României, a unui punct de vedere din partea unor analişti şi a unor instituţii abilitate la nivel european şi internaţional, externe, care au venit cu argumentele acestea. Da, trebuie să avem încredere în sistemul de justiţie, aşa cum e el. Lupta împotriva corupţiei - avem instituţii care se ocupă de asta - nu avem nevoie de instrumente de intimidare a magistraţilor", a precizat Cioloş, la Prima TV.

Întrebat de ce USR PLUS nu respectă avizul negativ al CSM, în condiţiile în care programul de guvernare al alianţei, care într-adevăr prevede desfiinţarea SIIJ, propune întărirea rolului Consiliului Superior al Magistraturii, Cioloş a arătat că CSM trebuie să aibă atribuţii mai clare.



"Rolul CSM trebuie întărit dându-i atribuţii mai clare şi mai precise pe anumite lucruri. Aici, în acest caz (al SIIJ - n.r.), da, ne asumăm. Nu înseamnă că atunci când întăreşti rolul unei instituţii nu îţi asumi nişte decizii. (...) Luăm fiecare caz în parte. Pentru desfiinţarea Secţiei Speciale sunt argumente care ne fac să ne asumăm această decizie. (...) Trebuie să existe argumente în spate. Aici, pe desfiinţarea Secţiei Speciale, sunt mai multe argumente pentru desfiinţarea decât pentru menţinerea unei Secţii Speciale care a fost înfiinţată de cei care au înfiinţat-o şi care au făcut varză legile Justiţiei. România are o monitorizare specială la nivel european, monitorizarea care ne împiedică şi să negociem intrarea în Spaţiul Schengen, cu şanse de reuşită. Deci sunt mai multe lucruri care sunt în joc aici. O Secţie Specială, care iată - o persoană care acum e în fruntea Parchetului European a fost hărţuită de această Secţie Specială; o Secţie Specială care, spunea şi ministrul Stelian Ion, din mii de dosare are câteva trimiteri în judecată. Deci sunt mai multe elemente obiective care trebuie luate în considerare", a mai spus Cioloş.