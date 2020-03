Dacian Cioloş îl CRITICĂ pe Klaus Iohannis, după ce a decretat starea de urgenţă: 'Trebuie clarificată repede, pentru că a stârnit panică'

Decizia preşedintelui României de a decreta starea de urgenţă, la începutul săptămânii viitoare, este una bună, dar ea trebuie clarificată repede pentru că deocamdată a stârnit mai multă panică, iar oamenii nu ştiu la ce să se aştepte, a declarat preşedintele PLUS, Dacian Cioloş.

"Această decizie ar trebui să asigure coordonarea eforturilor administrative, de reacţie rapidă în sistemul de sănătate, de ordine publică menite să reducă răspândirea virusului, să permită statului să intervină şi să identifice soluţii rapide crizei cu care ne confruntăm", a arătat europarlamentarul, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Citește și: Informare Coronavirus: Au apărut explicațiile oficiale despre starea de urgență în care va intra România

El a amintit că, în contextul răspândirii noului coronavirus, există "un nivel european de decizie, ajutor, coordonare şi bune practici care pot testa solidaritatea între state şi mobiliza mijloace comune de finanţare de urgenţă".

Cioloş a menţionat măsuri luate de Comisia Europeană, pe care Guvernul României le poate accesa în următoarele zile sau săptămâni. Printre acestea se numără Iniţiativa de investiţii pentru a răspunde crizei create de COVID-19.

Citește și: Florin Cîțu face apel la calm: ‘am asigurat finanțarea României, pensii, salarii, ajutoare sociale, totul este deja asigurat pentru că am împrumutat’

"Această iniţiativă foloseşte în principal banii necheltuiţi din fondurile de coeziune - România poate beneficia astfel de peste 3 miliarde de euro (dintr-un buget de 37 de miliarde de euro, disponibil la nivel european). Banii pot fi mobilizaţi rapid pentru cheltuieli legate de lupta împotriva coronavirusului, pentru sprijinirea sistemului medical (de exemplu, achiziţia de echipamente în spitale, măşti, inhalatoare etc.). Totodată, din aceste fonduri, România poate finanţa capitalul de lucru al IMM-urilor sau crea scheme de ocupare profesională de scurtă durată (adică poate acoperi costurile salariale pentru IMM-urile afectate de criză)", a punctat el.

Totodată, Cioloş a spus că, pentru a accesa diverse pachete de ajutor din partea instituţiilor europene, "e nevoie ca premierul Orban să pună azi oameni capabili să stabilească rapid nevoile de achiziţii în spitale şi cele de sprijin pentru companii, să pregătească modificarea programelor operaţionale şi schemele de ajutor de stat, astfel încât banii să poată fi folosiţi în zilele şi săptămânile care urmează".

Citește și: USR dă sfaturi de guvernare liberalilor în plină criză de coronavirus: ‘Guvernul trebuie să gestioneze cu înțelepciune prerogativele’

Liderul PLUS a cerut Guvernului să ia mai multe măsuri de urgenţă, în contextul pandemiei, şi anume: suspendarea sau amânarea cu minimum trei luni a termenelor de plată pentru contribuţiile la bugetul de stat (impozite, contribuţii la asigurările sociale etc.) pentru companii, IMM-uri, liber profesionişti, persoane fizice autorizate; deschiderea unor linii temporare de credit fără dobândă pentru plata angajaţilor şi a furnizorilor pentru companiile direct afectate de criza coronavirus; plata restanţelor pe care le are statul faţă de companii din rambursări de TVA sau compensarea datoriilor statului către firme cu sumele pe care acestea le datorează la bugetul de stat.

"Ca preşedinte Renew Europe, sunt în legătură permanentă cu ceilalţi lideri politici din Parlamentul European, cu Comisia Europeană, pentru a găsi cele mai rapide şi potrivite măsuri de sprijin. Un prim pachet de măsuri a fost prezentat deja de Comisia Europeană şi îl vom aproba urgent în Parlamentul European. În pregătire, mai sunt decizii care să ajute statele, cetăţenii şi firmele să treacă cu bine acest moment complicat. Însă eficienţa acestor măsuri şi finanţări va depinde de modul în care autorităţile române le vor accesa şi aplica. Trebuie să acţionăm rapid cu luciditate, coerenţă şi solidaritate", a arătat Dacian Cioloş.

Citește și: Comunicat de presă Secția 17 Poliție din București. Gluma unor tineri pe seama crizei de coronavirus

De asemenea, el a vorbit despre problemele din sistemul medical, despre medicii care "trebuie pregătiţi şi dotaţi cu toată aparatura necesară pentru a avea grijă de cei mai fragili, afectaţi de coronavirus".

"Am semnale că sunt spitale unde există numai câte o mască de medic, altele unde nu există în acest moment niciuna", a spus acesta.

Citește și: Informare Coronavirus: Ce înseamnă Starea de urgență. În ce fel te poate afecta

Totodată, el a făcut un apel către cetăţeni să respecte regulile de distanţare socială, pentru a evita răspândirea noului coronavirus.

"În zilele şi săptămânile următoare trebuie să uităm de orice ambiţii personale sau politice şi să ajutăm sau să venim cu soluţii la problemele care apar", a punctat Dacian Cioloş.

Citește și: Informare Coronavirus: Au apărut explicațiile oficiale despre starea de urgență în care va intra România .