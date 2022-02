Dacian Cioloș îl NIMICEȘTE pe noul guvernator al Deltei Dunării: Dacă ești ascultător și slujești mâna care te trage de sfori, poți să fii orice

Dacian Cioloș, liderul USR, acuză că noul guvernator al Deltei Dunării e numit în funcție politic, ajungând în post strict grație atitudinii servile și apartenenței politice la PSD. Cioloș ignoră cu desăvârșire practicile similare din USR.

"Dacă ești ascultător și slujești mâna care te trage de sfori, poți să fii orice, chiar și guvernator. E important doar să faci parte dintr-o gașcă, să fii cu ai tăi, cei care te pun în funcții și te salvează de câte ori ai nevoie, tu doar asculți și livrezi pentru șmecherii de la partid. Ceea ce pentru un om normal pare deplorabil și rușinos pentru noua clasă de politruci înseamnă devenire și reușită. Nu e vorba despre servitute și umilință decât în fața șefului tău, pentru că în rest te ajungi și devii „șef pe plantație”.

Așa că, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să vi-l prezint pe noul guvernator al Deltei, care vine de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea. Ce-l recomandă? E de la PSD și e numit de premierul PNL și asta e suficient. Spre deosebire de ei, cât USR a fost în Guvern, noi am ales ca pentru postul de guvernator al Deltei să facem un proces mai complicat și transparent, contrar tuturor obiceiurilor locului. Am făcut o selecție cu o firmă de recrutare specializată, un apel public de CV-uri care a durat două luni și am implicat în proiect toate organizațiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate Delta Dunării. Nu ne-a obligat nimeni, se putea numi și atunci un politruc luat din subordinea unui baron local pe care îl aruncam direct în poziția de guvernator. Însă am ales un proces care avea ca rol recredibilizarea administrației publice și am numit-o în acest mod pe Atena Groza, un om cu 20 de ani de experiență în conservarea biodiversității, dezvoltare durabilă și managementul ariilor protejate.

Față de selecția noastră, domnul de la asistență socială și protecția copiilor Tulcea are în ochii celor care l-au numit mult mai multă experiență decât un profesionist recrutat. E om de partid și, în ziua de astăzi, să fii om de partid e practic tot ai nevoie pentru a reuși în viață. Această ultimă numire decredibilizează încă o dată întregul sistem, dacă mai era nevoie de așa ceva. Restaurează contraselecția din administrația publică și demonstrează că suntem un stat captiv politrucilor, cei care s-au organizat în bande de partid care fie fură de la cetățeni, fie instigă la violență. Îi mulțumesc Atenei Groza pentru aceste câteva luni în care a muncit cu dedicare pentru Delta Dunării și le cer scuze oamenilor Deltei pentru că nu am reușit să facem în așa fel încât destinul lor să nu mai ajungă niciodată la mâna politrucilor"., scrie Cioloş pe Facebook.