Dacian Cioloș îl umilește pe Petre Daea: Hazliul domn ministru vine cu alte dovezi de incompetență

Europarlamentarul Dacian Cioloş, fost comisar european pentru agricultură, transmite luni că plăţile subvenţiilor din fondurile europene pentru agricultură ecologică şi măsurile de agromediu sunt blocate, deşi plata acestora ar fi trebuit să înceapă încă de anul trecut, potrivit unui comunicat oficial al REPER, scrie News.ro.

Cioloș spune că Daea dă dovezi hazlii de incompetența

"După despăgubirile ridicole negociate pentru fermierii afectaţi de importurile de cereale din Ucraina - un eşec atât de răsunător încât a trebuit repus de preşedintele Iohannis tocmai pe masa şefilor de stat şi de guvern din UE -, hazliul domn ministru Daea revine cu alte dovezi de incompetenţă: Plăţile subvenţiilor din fondurile europene pentru agricultură ecologică şi măsurile de agromediu sunt încă blocate. Deşi plata acestora ar fi trebuit să înceapă încă de anul trecut, oamenii nu îşi primesc banii la care au dreptul. Aceeaşi situaţie este şi în cazul ajutoarelor pentru cei care au fost afectaţi de seceta de anul trecut.

Procesul a început greu şi a avut formule de calcul greşite, iar asta a însemnat timp pierdut şi agricultori lăsaţi aproape de un an fără banii care li se cuvin”, spune Dacian Cioloş. El arată că, ”după un an agricol foarte greu, în care fermierii au fost confruntaţi cu o secetă fără precedent, cu uriaşe creşteri de preţuri la îngrăşăminte, furaje, energie şi combustibil, ministrul Daea şi ministerul pe care îl conduce, precum şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură oferă încă o dovadă a nepăsării faţă de cei pe care ar trebui să îi sprijine: sistemul informatic pentru efectuarea acestor plăţi nu este pregătit, modulele de plată nu sunt gata, personalul va fi sufocat de campania scurtă de primire a cererilor, ba, mai rău, nu a fost contractată nici măcar o firmă care să dezvolte aceste module în sistemul de plăţi, APIA nemaiavând suport IT de la începutul anului”.

”Îl aştept pe domnul ministru Daea să iasă public şi să spună că nu am dreptate, cu argumente, sau să spună că e vremea să lase pe altcineva, mai eficient, la conducerea ministerului. Iar domnului prim-ministru Ciucă îi spun doar că, dacă nu ia măsuri, acest dezastru va fi din vina Guvernului, nu doar a unui ministru. Într-o perioadă în care preţurile la alimente în România au crescut ameţitor, nu ne putem permite să nu folosim toate pârghiile pe care le avem la îndemână pentru a preveni producţii proaste, care vor duce preţurile alimentelor şi mai sus. Ştiu că domnului Daea îi place să spună că este tot timpul pe teren, că lucrează neîncetat zi şi noapte. Sper ca fermierii să vadă şi rezultate, nu numai spectacol, întârzieri şi lucruri făcute de mântuială”, afirmă Cioloş. Europarlamentarul REPER menţionează că ”fiecare zi care trece fără ca aceste subvenţii să ajungă la fermieri face ca sectorul agricol românesc să fie şi mai vulnerabil”. ”Aşa cum i-am transmis deja preşedintelui PSD, Marcel Ciolacu, fiecare zi în care îl ţine pe domnul Daea în fruntea Ministerului Agriculturii este încă o zi în care fermierii români sunt împinşi spre faliment", spune Dacian Cioloş.