Dacian Cioloș nu-și revine, după ce USR a ajuns să fie colegă doar cu AUR: 'Am ales prost. Încheiem anul în opoziție'

Dacian Cioloș nu-și revine din uimire, după ce, cu el la șefia USR, partidul care își propune să salveze România a ajuns marginalizat pe scena politică, deși Uniunea început anul la guvernare. ”În ciuda eforturilor de a impune reforme „sau poate chiar datorită lor”, încheie anul în opoziție”, scrie Cioloș, care a ajuns coleg în opoziție doar cu AUR, partid alături de care și-a dat jos propriul guvern.

„Am început 2021 ca partid la guvernare, energizați de suflul dat de alegeri, hotărâți să facem ceea ce le-am promis oamenilor. Am ținut cu dinții de reformele pe care le-am propus, am căutat soluții care să ducă România pe drumul bun. Am văzut, însă, în plină guvernare, cât de departe sunt celelalte partide de viziunea noastră reformatoare, în ciuda faptului că pe hârtie pusesem împreună acele reforme. Prin miniștrii noștri, am reușit să negociem cu Comisia Europeană cel mai ambițios plan de țară din ultimii 30 de ani - cu angajamente de reformă și finanțări excepționale pentru sănătate și pentru educație, chiar și pentru a continua construirea de autostrăzi”, transmite Dacian Cioloș.

El apreciază că USR a dus „o luptă teribilă pentru a evita colapsul sistemului sanitar, în plină pandemie”.

„Am început să reparăm pagubele făcute justiției de Dragnea și ai lui, să relansăm infrastructura țării – autostrăzi, dar și marile proiecte digitale, să desțelenim și să decăpușăm economia. În ciuda acestor eforturi, sau poate chiar datorită lor, încheiem anul în opoziție. PNL și UDMR au preferat să se replieze într-o alianță confortabilă și binecunoscută, împreună cu PSD, dar – credem noi - profund dăunătoare pentru țară și pentru români. Încheiem un an cu multe decizii complicate. Un an în care de multe ori am ales bine, iar în alte situații am ales prost”, adaugă liderul USR.

El afirmă că datoria USR este de a continua lucrurile începute.

„În anul ce vine să ne păstrăm speranța și credința! Sănătate și multe bucurii în 2022! La mulți ani! #2022”, scrie pe Facebook europarlamentarul Eugen Tomac.