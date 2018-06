Dacian Cioloş, RĂBUFNIRE de zile mari după mitingul PSD: 'Semn de slăbiciune şi egoism'

Fostul premier Dacian Cioloş a răbufnit după mitingul PSD. Acesta a scris, într-o postare pe Facebook, că atunci "Când vrei să stăpâneşti prin teamă şi agresivitate, ajungi doar să fii dominat de aceste stări. Şi să nu mai vezi realitatea decât prin prisma acestor trăiri.

Dar loialitatea oamenilor nu se câştigă asmuţindu-i împotriva semenilor. Acest gest e doar un semn în plus de slăbiciune şi de egoism. (...) Mulţi dintre cei aduşi în piaţă sâmbătă au fost trataţi cu condescendenţă şi în cel mai bun caz cu indiferenţă de cei care le cer votul odată la câţiva ani şi care apoi guvernează şi îşi fac legi pentru ei. Dacă am ceva să-mi reproşez, este că nu am sesizat dimensiunea acestei drame mai devreme. Libertatea unora nu poate fi câştigată cu preţul sărăciei altora. Dar asta e lecţia mea, a multora dintre noi, poate. Lecţia domnului Dragnea sper să o înveţe singur".

Aproximativ 120.000 de persoane au participat sâmbătă, în Piaţa Victoriei, la mitingul "împotriva abuzurilor", organizat de PSD - ALDE.

