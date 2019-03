Dacian Cioloş se dă de gol: De ce a fost primit în PLUS europarlamentarul traseist Cristian Preda

Liderul PLUS Dacian Cioloş a declarat, vineri, la Iaşi, că Alianţa 2020 USR-PLUS îşi va apăra voturile în ziua alegerilor şi că are deja o strategie, întrucât va avea reprezentanţi în toate secţiile de vot, transmite news.ro.

Dacian Cioloş a spus vineri seară, la Iaşi, în cadrul unei întâlniri cu membrii şi simpatizanţii Alianţei USR-PLUS, că voturile vor fi apărate în ziua alegerilor europarlamentare, în condiţiile în care alianţa va avea dreptul la reprezentanţi în toate secţiile de votare.

“Mergeţi să votaţi, ştim să ne apărăm voturile. Vom fi prezenţi în fiecare secţie de votare, în birourile electorale judeţene şi în Biroul Electoral Central. Venirea în PLUS a unui europarlamentar (Cristian Preda – n.r.) a făcut parte din strategia noastră, pentru că, dacă un partid are europarlamentari, are şi dreptul la reprezentare în secţii“, a spus Dacian Cioloş.

Fost consilier al preşedinţilor Emil Constantinescu şi Traian Băsescu, Cristian Preda a fost membru PDL, partid din care a demisionat în 2014, pentru a candida din partea PMP la europarlamentare. A demisionat rapid şi din PMP, activând ca europarlamentar independent, în grupul PPE. A anunţat recent că nu intenţionează să mai candideze la europarlamentare, pentru a se dedica politicii interne. Ulterior, a anunţat că se înscrie în PLUS.

Întrebat de un ieşean prezent la întâlnire dacă Alianţa USR-PLUS are o strategie şi pentru câştigarea alegerilor, Cioloş a răspuns: “Alegerile nu le câştigăm noi, ci dumneavoastră. Dumneavoastră trebuie să fiţi convinşi că puteţi câştiga acest scrutin“.

La rândul său, liderul USR Dan Barna a declarat că alegerile europene din acest an “sunt mai interesante şi mai importante decât au fost vreodată“ şi că, “după doi ani de Dragnea, Nicolicea şi Iordache, chiar avem şansa să ne spunem punctul de vedere faţă de fauna politică din jur“.

“Pe 26 mai nu mai vreau să aud că votăm răul cel mai mic, ci vreau să votăm binele“, le-a spus liderul USR Dan Barna simpatizanţilor alianţei.

La întâlnirea de la Iaşi, la care au participat peste 500 de membri şi simpatizanţi ai USR şi PLUS, au fost prezenţi mai mulţi candidaţi ai Alianţei 2020 USR-PLUS la europene, printre care Cristian Ghinea, Clotilde Armand, Dragoş Pâslaru, Ramona Strugariu şi Liviu Iolu.