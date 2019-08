Dacian Cioloş se jură că nu e nici securist și nici nu a colaborat cu serviciile

Liderul PLUS, europarlamentarul Dacian Cioloș, a transmis marți că nu a colaborat cu Securitatea la nicio vârstă și nici nu a colaborat cu vreun serviciu de informații. Fostul premier zice că alianța USR-PLUS este ținta unor atacuri „de sorginte securistă” pentru a „semăna neîncrederea, suspiciunea”.

„Este aproape ironic modul în care, după 30 de ani, se încearcă resuscitarea unor teme nevindecate. Oameni din vechea clasă politică, incapabili să discute despre adevăratele probleme ale momentului, se refugiază obsesiv în conspirații ridicole. Acum, este agitată din nou ideea Securității, neexistând, cel mai probabil, altceva de mestecat peste vară.

Reamintesc faptul că PLUS este singurul partid care, pe lângă prevederile statutare pentru orice membru de partid de a nu fi colaborat în niciun fel cu Securitatea și de a nu colabora cu niciun serviciu secret, le cere celor din conducere declarație pe proprie răspundere explicită că nu au colaborat cu Securitatea niciodată, indiferent de vârstă, și nici cu vreun serviciu de informații.

Am spus aceste lucruri clar și explicit, dincolo de verificările făcute de CNSAS atunci când am fost desemnat ministru, apoi comisar european și, mai apoi, prim-ministru.

Orice altă insinuare, de acum încolo, ține de nevoia unora de a semăna suspiciunea - evident, fără să aibă dovezi - sau de a trezi senzaționalul, în pană de inspirație jurnalistică.

După discuția privind prevederea din protocolul Alianței de a lua în considerare doar angajamentele de colaborare cu Securitatea semnate major fiind, la nivel de Birou Național PLUS am luat încă de săptămâna trecută inițiativa de a le propune membrilor Consiliului Național PLUS renunțarea la acest amendament, pentru a risipi orice îndoială și pentru a nu le mai da apă la moară celor care vor cu tot dinadinsul să caute nod în papură Alianței USR PLUS.

Această Alianță va dovedi că poate rezista în fața tehnicilor de sorginte securistă pe care unii le practică încă, la 30 de ani de la Revoluție, de a semăna neîncrederea, suspiciunea, de a încerca să compromită orice nu e controlabil, așa cum i-au învățat securiștii comuniști.

Vom începe să ne facem bine, prin onestitate și competență, acum. Iar cei care vor veni după noi, care-și doresc un trai decent și normal în România vor continua acest proces, pentru că ne-am săturat să mai plecăm capul sau să ne ascundem de teamă în fața celor care au condus România trei decenii prin dezbinare și prin semănarea îndoielii și a suspiciunii.

A venit vremea să acceptăm că și noi, în România, putem trăi firesc, normal, chiar dacă acum trebuie să luptăm pentru asta”, a scris Cioloș pe Facebook.