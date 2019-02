Dacian Ciolos vorbește despre ȘANTAJ la adresa sa: 'Am auzit și lucrul acesta'

Dacian Cioloș susține că nu are cu ce să fie șantajat. Liderul PLUS a spus asta când a vorbit despre modalitățile în care a ajuns să ocupe anumite funcții.

„Nu am cu ce să fiu șantajat. Dacă aș fi avut cu ce să fiu șantajat s-ar fi folosit deja de lucrurile acestea fiindcă am ocupat deja poziții publice și n-am avut situații și nici nu o să am. Nu lucrez cu astfel de metode și nu caut să-mi negociez o funcție. Am auzit și lucrul acesta. Când am fost numit ministru al agriculturii am fost chemat de domnul Tăriceanu și înțeleg că a explicat dânsul cum a fost atunci. La fel când am fost desemnat premier mi s-a propus. Niciodată n-am fugit după funcții de dragul funcțiilor. N-am avut negocieri pe ascuns și nici nu o să am”, a declarat Dacian Cioloș la emisiunea Adevărul Live.

