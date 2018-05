Daea, despre vânzarea terenurilor către străini: Categoriile de preemptori vor avea o logică de interes statal

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat sâmbătă, la Bistriţa, că în ceea ce priveşte vânzarea terenurilor către cetăţeni străini vor fi reglementate prin lege categoriile de preemptori, astfel încât acestea să aibă "o logică de interes statal".

Întrebat de un jurnalist dacă există o iniţiativă legislativă care să reducă posibilitatea cetăţenilor altor state să cumpere terenuri agricole în România, Petre Daea a spus că speră ca tinerii fermieri, pentru care au fost prevăzute facilităţi încă de anul trecut, să fie cei mai interesaţi să cumpere aceste suprafeţe şi să creeze exploataţii agricole."Am introdus iniţiative legislative în Parlament, în aşa fel încât lucrările să capete consistenţă privind interesul pe care îl avem în acest domeniu. Şi avem legea în Parlament, care vizează facilităţi pentru tineri, care trebuie să devină mâine fermieri ai ţării, pentru că nu poţi să fii fermier fără teren. (...) Este un mecanism pus în mişcare anul trecut, s-a folosit de acest mecanism o parte din doritorii a cumpăra teren în România şi a face treabă. În altă ordine de idei, suntem preocupaţi să creăm exploataţii în ţară, acele exploataţii necesare pentru realizarea unor randamente sporite, în aşa fel încât costurile de producţie să fie susţinute prin câştigul pe care îl pot obţine realizând producţii mari şi o valorificare la timp şi la preţuri convenabile pentru fiecare fermier", a declarat Daea.Ministrul Agricultorii a menţionat că, în succesiunea preemptorilor, primii beneficiari vor fi cei care au folosit în arendă terenurile respective, urmaţi de tineri şi, la final, de Agenţia Domeniilor Statului."Legile pe care trebuie să le dăm în România sunt în primul rând pentru români, creând mecanisme juridice în aşa fel încât să facilităm drumul spre cumpărare a terenurilor pe care le doresc românii noştri. Am pus, de pildă, o serie întreagă de precizări în aşa fel încât etapele acelea de preempţiune, categoriile de preemptori să aibă o logică de interes statal. În momentul în care începe vânzarea unui teren, primul care trebuie să beneficieze, să fie în poziţia de prim beneficiar al unei asemenea oferte, în condiţiile în care doreşte, este cel care îl are în arendă, în aşa fel încât să nu rupem exploataţiile pe care le-am făcut. Apoi, tânărul, şi am introdus, evident, în joc şi Agenţia Domeniilor Statului, în aşa fel încât statul, în condiţiile în care preemptorii - cei din familie, cei care arendează, tinerii - nu doresc să cumpere terenurile respective, statul să intervină să cumpere aceste suprafeţe, ca apoi, printr-o politică statală, în funcţie de voinţa politică care există, să putem da acele terenuri acolo unde interesul statului pentru binele ţării se îndreaptă", a mai spus Petre Daea.