Daea: Fermierii să folosească orice mijloc pentru a iriga; peste 1.600 km de canal cu apă

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, i-a îndemnat pe fermieri să irige terenurile, menţionând că în prezent canalele de irigaţii sunt umplute cu apă, pe cheltuiala statului, pe o distanţă de peste 1.600 de kilometri, iar agricultorii beneficiază de apă gratuit, scrie agerpres.

Petre Daea a menţionat că în prezent fermierii au încheiat cu Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) contracte pentru a iriga 1.000.000 de hectare de culturi agricole, fiind pornite cele mai importante puncte de irigaţii din ţară."Am pus în mişcare sistemul de irigaţii. Am pus sistemul de irigaţii peste tot în România şi îl punem până în 2020 în aşa fel încât să putem iriga cele două milioane hectare, avem 1,1 miliarde de euro destinaţi pentru refacerea, reabilitarea sistemului de irigat, avem 435 de milioane de euro pentru realizarea sistemului secundar de irigaţii peste tot în România. (...) Iată, Prutul e pe câmp, Siretul e pe câmp, Dunărea pe câmp. Sudul ţării (...) iată că la Cetate s-a dat drumul sistemului de irigaţii. Iată că la Nicoreşti-Tecuci s-a dat drumul sistemului de irigaţii, în Brăila, la Galaţi. Astăzi în România am dat drumul la cele mai importante puncte de irigaţii, sigur n-am dat drumul peste tot, pentru că nu-i posibil să faci într-un an ceea ce s-a dărâmat în 30 de ani" , a spus ministrul Agriculturii.Acesta a punctat că sistemul de irigaţii este într-o continuă refacere, iar fermierii beneficiază de apă gratuit."Oamenii vor beneficia de apă gratuit tot timpul. O să dăm apa gratuit, nu s-a mai întâmplat, iar fermierii sunt în situaţia de a putea să-şi execute lucrările stabilite. 1.000.000 de hectare astăzi sunt contracte între fermieri şi ANIF, 825.000 de hectare sunt contractele de la începutul anului pentru întreaga perioadă şi 200.000 de hectare pentru irigarea sezonieră. Transmit fermierilor să folosească orice mijloc la îndemână pentru a lua apa din canalele de irigaţii şi a o duce la cultură. Statul face un efort extraordinar pentru a da apa gratuit, dar această apă trebuie să ajungă la plantă. Şi pentru a face ce trebuie în ţară noi am dat drumul la sistem de irigaţii şi acum avem peste 1.600 de kilometri de canal plin cu apă, pompată pe banii statului în aşa fel încât să venim în sprijinul fermierilor", a adăugat Petre Daea.