Damian Drăghici şi Smiley au lansat melodia S-a furat mireasa

“S-a furat mireasa este piesa pe care eu o văd ideală pentru orice petrecere. Acum 8 ani, am lansat cu trupa mea Damian & Brothers, împreună cu Smiley, piesa “În staţie la Lizeanu” care a rupt orice top în România. Şi hai că am pregatit un nou super HIT care să ridice topurile şi oamenii de pe scaune. Povestea domnişoarei trebuia sa se transforme într-una a miresei. Relaţiile evoluează, dar aici se fură mireasa, nu mai pleacă ea. Cine o găseşte primu` dintre mine şi Smiley? Vedem în clip”, declară artistul Damian Drăghici.

„Orice întâlnire cu Damian Drăghici ajunge să fie o petrecere, o sărbătoare extrem de creativă şi molipsitor de veselă fie ea în staţie la Lizeanu sau într-un cort de nuntă. Damian este un artist mare, pe care eu îl apreciez enorm, iar a face muzică împreună este mereu o bucurie nebună. Compunem, cântăm, dansăm împreună, iată că mai furăm şi câte o mireasă, dar ce mă bucură cel mai tare e că ajungem să primim la cheful nostru pe oricine ne aude”, adaugă Smiley despre noua piesă.

Co-producţie HaHaHa Production şi We Are Family Records, „S-a furat mireasa” are muzica semnată de Andrei Tiberiu Maria, Damian Draghici, Şerban Cazan şi Petru Alexandru Stancu, versurile scrise de Andrei Tiberiu Maria şi Petru Alexandru Stancu, iar producţia realizată Şerban Cazan şi Damian Draghici.