Dan Alexa a plecat de la ASU Poli Timişoara după ce echipa a ratat promovarea

Antrenorul Dan Alexa şi-a anunţat, joi, într-o conferinţă de presă, plecarea de la ASU Poli Timişoara după ce echipa a ratat promovarea în prima ligă, notează news.ro.

"Îmi doresc ca Poli să continue, să crească nivelul sezonul acesta. Am hotărât să plec pentru să sunt foarte implicat sentimental şi era greu să reuşesc în perioada asta. E un moment în care Poli trebuie să crească, am mare încredere în toţi oamenii care sunt aici. Sunt oameni care o fac voluntar, Poli are nevoie de sprijin. Şi aici vreau să trag un semnal de alarmă: poate prin plecarea mea, Dominic Fritz (n.r. - primarul Timişoarei), căci am înţeles că l-au deranjat foarte mult acele declaraţii, se va apropia mai mult de Poli. Îmi doresc ca oficialităţile să realizeze că Poli nu e interesantă doar în campanie electorală, Poli e interesantă pentru toată lumea din această zonă. Este un brand şi e greu fără ei. Ei (n.r. - reprezentanţii fanilor) au dus-o ani de zile, practic Poli există în momentul de faţă şi în mare parte datorită lor. Tot ce am făcut am făcut din dragoste, ştiam unde vin, voiam să facem ceva istoric. Dar nu a fost să fie. E regretul meu – ratarea promovării mi-o asum, chiar dacă au fost condiţii proaste, cred că în unele momente se putea mai mult. Dar cred că a fost un an cu bune, cu rele. Un an foarte foarte încărcat de trăiri. A fost anul care mie mi-a arătat şi o altă latură a mea. De asta am şi hotărât să plec, pentru că sunt foarte legat sentimental, e greu să reuşesc în asemenea condiţii. Asta a fost decizia mea. Le mulţumesc încă o dată, chiar îi iubesc pe oamenii aceştia şi le doresc mult succes. Era posibilitatea să rămân în cadrul clubului ca manager, au fost acele discuţii, mă tenta să rămân, dar meseria mea e să antrenez. Am zis din prima zi în care am venit aici, sunt manager pentru o perioadă pentru că meseria mea este cea de antrenor. Îmi doresc foarte mult cândva să revin aici: Aici e casa mea! Tot timpul o să mă întorc. Eu îmi doresc ca Poli să renască, să ajungă în prima ligă pentru că ar fi minunat. Şi asta nu se poate cu doar câţiva oameni. Trebuie mai multă lume să se implice faptic, nu doar prin vorbe. Asta e o mare problemă, sper să se rezolve”, a declarat Dan Alexa, pentru site-ul oficial al clubului.

Dan Alexa, în vârstă de 41 de ani, s-a alăturat clubului timişorean, vara trecută, din postura de manager general al clubului. Între timp, fostul căpitan alb-violet a îndeplinit şi funcţia de antrenor principal al primei echipe, care, în premieră, a obţinut accederea în play-off-ul Ligii a II-a, dar a ratat promovarea.