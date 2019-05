Dan Alexa: 'Am trăit la Călăraşi ceea ce nu am crezut vreodată; Mi s-au înjurat copiii, am fost înjurat de mamă'

Dan Alexa a avut un discurs dur, sâmbătă, după victoria echipei sale, Dunărea Călărași, contra lui Dinamo București, scor 1-0, în runda a opta a play-out-ului Ligii I Betano. Tehnicianul și-a reglat conturile cu cei care îl contestă, potrivit Mediafax.

"Îmi aduc aminte când am venit, în special pentru cei de aici, pentru ziarele locale, cea mai mare performanţă a Dunării fost un amical cu Dinamo. Ei erau fericiţi că a venit Dinamo. A venit să mănânce peşte. Acum reuşim să batem Dinamo într-un meci oficial.

Din patru meciuri cu Dinamo, este egalitate perfectă. Au ei un gol mai mult marcat, ne-au bătut cu 2-0 la Bucureşti. Am trăit la Călăraşi ceea ce nu am crezut vreodată, să fiu înjurat pe stadionul ăsta. Le reamintesc oamenilor care mă înjurau că cea mai mare performanţă a acestui club a fost amicalul cu Dinamo.

Să se bucure de momentele astea, pentru că sunt unice. Nu se ştie când vor mai veni. Putem să şi retrogradăm, dar să fie convinşi că cei care se ocupă de echipă fac absolut tot ce este posibil. Suntem foarte bine intenţionaţi, ne jucăm carierele în momentul ăsta. Şi să fie mai atenţi şi să nu uite, cu tot respectul, că Dunărea Călăraşi în Liga I nu a fost niciodată. Acum batem pe Dinamo, eliminăm Steaua în Cupă, campioana nu ne bate niciodată. Cu jocurile noastre proaste...", a tunat Dan Alexa după meciul cu Dinamo.

Tehnicianul trupei din Călăraşi a explicat pe acelaşi ton: Mi s-au înjurat copiii, am fost înjurat de mamă, sunt obişnuit, e obişnuită şi ea. Mi-a zis: 'Dane, unde nu eşti tu înjurat?!'. Tot Dan Alexa sunt, ăla care a reuşit promovarea, tot ăla care este în momentul ăsta şi ne batem pentru salvarea retrogradării cu şanse bune, pentru că suntem trei echipe care pot să schimbe locurile între ele.

La începutul campionatului, indiferent pe cine întrebai, indiferent cum am început, toată lumea ne vedea retrogradaţi. Pentru că echipa asta nu are pedigree de Liga I, suntem echipa cu bugetul cel mai mic.... dar nu cel mai mic, puteţi să întrebaţi, diferenţa este foarte mare între noi şi Chiajna, cu care ne batem, sau Hermannstadt. Dar lumea uită lucrul ăsta. Am rămas la Călăraşi, deşi aveam.... Nu oferte, ci la unele chiar lucruri foarte avansate. Am rămas pentru că apreciez foarte mult oamenii care sunt în jurul echipei. Într-adevăr, există o răutate, un interes... Le spun acum, eu nu plec de la Călăraşi, să se liniştească", a spus Alexa, potrivit TelekomSport.