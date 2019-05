Gary Cahill a avut parte de un sezon groaznic la Chelsea: 'Îmi voi şterge din minte asta când voi pleca'

Gary Cahill (33 de ani), cel mai vechi jucători din lotul lui Chelsea, a avut parte de un sezon groaznic la formaţia londoneză, lucru cauzat de antrenorul Maurizio Sarri, spune căpitanul, potrivit Mediafax.

Fundaşul central va pleca de la Chelsea la finalul acestei stagiuni, contractul expirându-i. Cahill îşi imagina cu totul altfel ultimul sezon în tricoul formaţiei de pe "Stamford Bridge", dar s-a ales cu doar 21 de minute jucate în tot sezonul de Premier League, într-un meci cu West Ham, 0-0, din etapa a şasea. Au mai fost patru meciuri în Europa League şi două în Cupa Ligii, unde Cahill a fost folosit, însă în restul meciurilor a fost rezervă neutilizată sau trimis în tribune.

Sarri a explicat că motivul absenţei lui Cahill este reprezentat de lipsa calităţilor sale tehnice, fapt care nu l-a mulţumit deloc pe fostul internaţional englez şi recunoscut într-un interviu acordat The Telegraph.

"A fost groaznic pentru mine. Îmi voi şterge din minte asta când voi pleca de la Chelsea. Ultima mea amintire va fi reprezentată de finala Cupei Angliei din sezonul trecut (n. red. - 1-0, contra lui Manchester United). Este foarte dificil. Am jucat constant în ultimele şase sezoane şi am câştigat totul alături de Chelsea, astfel că nu mă aşteptam să văd meciurile din tribune. Ştiu cum funcţionează clubul, am o relaţie excelentă cu toţi jucătorii şi membrii staff-ului, dar aceste lucruri nu au fost valorificate.

Dacă nu foloseşti un jucător, oricare, două, trei, patru jocuri, nu trebuie să explici decizia. Dar dacă se ajunge la opt, nouă meciuri, atunci trebuie! Ce se întâmplă? Dar antrenorul nu a făcut asta. Îmi este foarte greu să am respect pe cineva care nu ne respectă pe cei care am câştigat ceva aici. Am mers la Campionatul Mondial şi nu am jucat, dar m-am întors cu o părere şi mai bună despre Gareth Southgate (n. red. - selecţionerul Angliei). Este vorba despre cum tratezi oamenii.



M-am adaptat la diferite tactici, formaţii, filozofii ale tuturor managerilor cu care am lucru şi voi continua la fel şi cu următorul. Orice experienţă, bună sau rea, este benefică. Sunt destul de mulţumit de cum am gestionat situaţia aceasta. Nu am răbufnit şi m-am antrenat din greu în fiecare zi", a spus Gary Cahill, pentru sursa citată.



Jucătorul cu 289 de prezenţe în tricoul lui Chelsea spune că este departe de momentul retragerii şi este pregătit să înceapă o nouă aventură pentru următorii ani: "Respect toţi oamenii din club, pe cei care mi-au dat o şansă. Când îl vezi pe Ethan Ampadu sau alt jucător tânăr venind, te vede în fiecare şi trebuie să reprezinţi un exemplu. Oamenii spun că s-a încheiat cariera mea, dar nu e deloc aşa. Mă văd 100% jucând pentru încă trei sau patru sezoane la modul în care am grijă de mine. Sunt pregătit să plec cu capul sus mulţumindu-le tuturor jucătorilor, staff-ului, fanilor şi tuturor celor care m-au ajutat", a mai spus Cahill.



25 de goluri în 289 de partide a reuşit Cahill la Chelsea

7 trofee a câştigat alături de londonezi: Liga Campionilor, Europa League, de două ori titlul în Premier League, Cupa Angliei şi Cupa Ligii Angliei