Dan Alexa, despre Alibec: E la 70% din potenţial. Necunoscându-l, ai impresia că e arogant, dar e un băiat de mare caracter

Situaţia lui Dan Alexa s-a schimbat aproape radical în ultimele zile. După ce a fost la un pas de plecareaNecunoscându-l, ai impresia că e arogant de la Astra, antrenorul a învins FCSB şi echipa a început să joace mult mai bine, potrivit Mediafax.

Tehnicianul giurgiuvenilor a vorbit despre trei fotbalişti de bază din echipa sa: Georgi Kitanov (24 de ani / portar), Valentin Gheorghe (22 de ani) şi Denis Alibec (28 de ani).

După Plamen Iliev, un nou portar bulgar impresionează la formaţia din Giurgiu: " Kitanov este un portar foarte bun. Are peste 100 de meciuri în prima ligă din Bulgaria, deşi are doar 24 de ani. Şi Lazar este un portar bun, e o concurenţă foarte bună între ei. Sunt norocos că am doi portari cam de aceeaşi valoare. Concurenţa poate fi doar pe teren", a spus Dan Alexa, pentru ProSport.

Citește și: Simona Halep, după eliminarea de la dublu la Rogers Cup: A fost greu. Am fost nervoasă

Valentin Gheorghe a înscris cu FCSB, iar Dan Alexa speră că acesta îşi poate menţine forma bună din acest start de sezon: "Eu îl ştiam pe Gheorghe, dar nu atât de bine pentru că nu am lucrat cu el zi de zi. Are viteză, are capacitate mare de efort, are execuţie. Îţi dă o zonă de comfort. La el, totul este de nivelul mental. Dacă îşi doreşte foarte mult, poate ajunge un jucător important al Ligii 1", a mai declarat Alexa.

În final, Dan Alexa a vorbit şi despre vedeta echipei, Denis Alibec: "E la 70% din potenţial. E un jucător care găseşte soluţii, e foarte bine din punct de vedere fizic. Vorbesc cu el, e un băiat de foarte mare caracter. Necunoscându-l, ai impresia că e arogant, dar nici vorbă. S-a antrenat foarte bine, îşi doreşte foarte mult să joace bine. Ştiu că-şi doreşte să joace foarte bine".