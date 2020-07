Dan Alexa, despre Rapid: 'Cea mai dezavantajată echipă de absenţa publicului suntem noi. Aveam cea mai mare forţă din punctul ăsta de vedere'

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Dan Alexa, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă online, că victoriile obţinute de formaţia sa în campionat cu adversarele din play-off sunt neconcludente la momentul actual, el precizând că marele dezavantaj al grupării giuleştene va fi absenţa suporterilor, potrivit Agerpres.

"Cea mai dezavantajată echipă de absenţa publicului suntem noi. Aveam cea mai mare forţă din punctul ăsta de vedere. Suporterii ştiu să motiveze în plus echipa, iar în astfel de jocuri era important lucrul ăsta. Ne vor lipsi suporterii, dar şi în condiţiile astea trebuie să mergem la Mioveni şi să facem un joc bun. E neconcludent că am învins în campionat adversarele din play-off. Ce se va juca în acest play-off va fi total diferit de campionat. În acest moment fiecare echipă are şanse reale la promovare. Cei de la Mioveni am înţeles că joacă pe o primă foarte bună de promovare, aşa că meciul de mâine va avea o miză triplă faţă de cel din campionat. Atât noi, cât şi ei, venim după o perioadă de pauză şi ritmul cu siguranţă nu va fi la fel ca înainte. Vom suferi din acest punct de vedere. Noi nu trebuie să ne gândim foarte mult la ce a fost în turul campionatului pentru că mâine va fi total diferit", a afirmat Alexa înaintea meciului de marţi cu CS Mioveni, din prima etapă a play-off-ului Ligii a II-a.

Citește și: EXCLUSIV VIDEO Cutremur major în Poliție! Scandal fără precedent: Mașini care circulă fără ITP valabil

"Claudiu Niculescu (n.r. - tehnicianul formaţiei CS Mioveni) e un antrenor pe care îl apreciez, care are experienţă la Liga a II-a, dar şi trofee în Liga I cu FC Voluntari. El organizează foarte bine echipele pe care le antrenează. Va fi un duel interesant, pentru că întâlnim cea mai omogenă echipă din play-off... sunt jucători care joacă de mult timp împreună. Ei au în lot jucători care ştiu să joace meciurile decisive. Cu siguranţă va fi un joc greu şi interesant, dar eu sper să-l tranşăm în favoarea noastră. Rapid are puterea să învingă la Mioveni. Avem un mix între jucători cu experienţă şi tineri, jucători care pot face diferenţa. Este un meci special. Miza este imensă, diferă foarte mult de ce a fost în campionat. Ne aşteaptă cinci finale şi fiecare punct va conta enorm. Noi suntem în dezavantaj pentru că jucăm în deplasare, chiar dacă va fi cu tribunele goale. Dar am încredere pentru că echipa a arătat un plus. Sper ca şi în meciurile oficiale să arătăm că suntem bine din punct de vedere mental. Diferă meciul amical de cel oficial, iar factorul mental poate fi decisiv", a adăugat antrenorul.

Dan Alexa nu consideră un avantaj faptul că partida UTA - Petrolul a fost amânată după ce cinci jucători ai formaţiei prahovene au fost depistaţi pozitiv la COVID-19.

"Meciul amânat dintre UTA şi Petrolul se va rejuca, aşa că nu cred că e un avantaj pentru noi că nu s-a jucat acum. Pentru noi singurul avantaj e dacă vom câştiga mâine, indiferent de supoziţiile că jucăm ultimii şi putem vedea rezultatele celorlalţi. În orice situaţie noi trebuie să câştigăm cu Mioveni. Avem ceva probleme de lot, dar sper ca până la ora jocului să am toţi jucătorii apţi. Labeau a venit foarte târziu din Franţa. E un jucător pe care eu mă bazez foarte mult, dar a făcut doar patru antrenamente cu echipa. Voi vedea mâine dacă voi apela la el. Dintre toţi el e cu pregătirea în urmă, pentru că a venit după o lună după ce am început noi antrenamentele", a precizat el.

"În play-off e posibil orice, inclusiv să se întrerupă campionatul. Pentru că dacă vor apărea cazuri şi la alte echipe, Doamne-fereşte, cred că acolo se va ajunge. Petrolul va repeta mâine testele. Dacă jucătorii depistaţi negativ vor fi şi mâine testaţi negativ atunci meciul nostru cu Petrolul se va juca sâmbătă. Dar fără cei cinci jucători ai lor testaţi pozitiv. Miercuri aşteptăm testele şi vom şti cu siguranţă dacă se va juca meciul de sâmbătă", a explicat tehnicianul.

Întrebat în ce eşalon crede că se va juca derby-ul Rapid - Dinamo în sezonul următor, fostul fotbalist al celor două cluburi a răspuns: "Îmi doresc ca derby-ul Rapid - Dinamo să se joace în Liga I. Dacă ar fi un asemenea meci la baraj, ar fi nebunie. Noi luăm în calcul şi locul de baraj, pentru că îţi mai dă speranţe la promovare. Iar dacă s-ar disputa cu spectatori un baraj cu Dinamo ne putem imagina ce ar fi în tribune".

Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte, marţi, de la ora 20:00, în deplasare, formaţia CS Mioveni, într-o partidă contând pentru prima etapă a play-off-ului Ligii a II-a.